เลี่ยงไต้ฝุ่นดอลฟิน การบินไทยแจ้ง 10 ส.ค. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้

การบินไทยแจ้งยกเลิก 2 เที่ยวบิน เส้นทาง”เชี่ยงไฮ้” วันที่ 10 ส.ค.69 จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน (Dolphin) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน ดังนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2569
- เที่ยวบิน TG662 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ เวลา 00:30 – 05:45 น.
- เที่ยวบิน TG663 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ เวลา 07:30 – 11:05 น.
หมายเหตุ: เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Mobile application, เว็บไซต์ thaiairways.com, Thailand THAI Contact Center โทร. 02-356-1111, Overseas THAI Contact Center (จีน) โทร +852 2495 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง