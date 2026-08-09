เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผุดแคมเปญ “ดูหนังลุ้นทอง” ต้อนรับหนังฟอร์มยักษ์ในช่วงครึ่งปีหลัง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าเติมเต็มประสบการณ์ระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ทุกพฤติกรรมของคนรักหนัง ชูยุทธศาสตร์ Customer Centric ผ่านลูกค้าสมาชิก M GENERATION (M GEN) ด้วยแคมเปญการตลาด “M GEN ลุ้นทอง!! ดูมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก” ให้กับฐานสมาชิกกว่า 2 ล้านราย มอบสิทธิ์พิเศษเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Major App ทุก 5 ที่นั่ง รับสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569 ต้อนรับทัพภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทั้งไทยและต่างประเทศที่พาเหรดเข้าฉายอย่างคึกคักในช่วงครึ่งปีหลัง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่มากกว่าแค่ความบันเทิง แต่คือการสร้างไลฟ์สไตล์ที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งในครึ่งปีหลัง 2569 มีทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่มีครบรสทุกอารมณ์เข้าฉาย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงตั้งใจส่งมอบสิทธิพิเศษและสร้าง Engagement ร่วมกับลูกค้าสมาชิกผ่าน Digital Platform อย่าง Major App
เรามองเห็นความสำคัญของชุมชนคนรักหนัง (Movie Community) โดยปัจจุบันสมาชิก M GEN มีฐานสมาชิกแข็งแกร่งกว่า 2 ล้านราย ครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่นตั้งแต่ M Gen Kid 10% (สมาชิกกลุ่มเด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี), M Gen Student 50% (สมาชิกกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา อายุ 13-23 ปี) ไปจนถึง M Gen Next 40% (สมาชิกกลุ่มบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป)
เพื่อต้อนรับทัพภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทั้งไทยและต่างประเทศทยอยเข้าฉายอย่างต่อเนื่อง อาทิ The Odyssey, Spinder-Man : Brand New Day, Dear You จดหมายรักถึงอาม่า, คำสารภาพของหมอผี, มหาภัยสุดถนนโอ๊ค, INSIDIOUS, รินรดา, หมัดเทวา ท้าเดิมพัน, THE DOG STARS, อัศจรรย์วันทอง, MUTIMY, HOPE, HENRY’s First Dates, Avengers : Endgame, RESIDENT EVIL, ธี่หยด สมิงเขาขวาง ซึ่งล้วนเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความคึกคักให้กับตลาดภาพยนตร์ในช่วงครึ่งปีหลัง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอชวนสมาชิก M GEN ร่วมสัมผัสความสนุกกับแคมเปญ “M GEN ลุ้นทอง!! ดูมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก” พร้อมลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำ
กติกาง่าย ๆ ซื้อตั๋วหนังผ่านแอปพลิเคชั่น : เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทใดก็ได้ ในราคาสมาชิก M GEN ผ่าน Major App ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569
ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก : สะสมครบทุก 5 ที่นั่ง รับทันที 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 168,570 บาท
การจับรางวัล : จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 6 ตุลาคม 2569 และประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ผ่านเว็ปไซต์ www.majorcineplex.com
นอกเหนือจากแคมเปญพิเศษ สมาชิก M GEN ยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดการดูหนัง จำนวน 20 ที่นั่ง, สิทธิ์ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มคุณค่าของสมาชิก และสร้างความแตกต่างจากการเป็นเพียงโปรแกรมสะสมแต้มทั่วไป
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชิก การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล และแคมเปญที่สร้าง Engagement เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ พร้อมผลักดันการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มสามารถสมัครสมาชิกผ่าน Major App ได้ทันที
M GEN Next (สมาชิกกลุ่มบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป) ค่าแรกเข้า 50 บาท
M GEN Student (สมาชิกกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา อายุ 13-23 ปี) ค่าแรกเข้าเพียง 30 บาท
M GEN Kid (สมาชิกกลุ่มนักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี) ค่าแรกเข้าเพียง 20 บาท.