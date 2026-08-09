มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โชว์รายได้ Q2 โต 17.8%

ผู้จัดการออนไลน์ - มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 รายได้เติบโต 17.8% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.4% ผลจากการเปิดสาขาใหม่ 59 สาขา ส่งให้มีสาขารวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,248 สาขา
นายแอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 นี้ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 17.8% รวม 5,832.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.4% อยู่ที่ 757.0 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในไตรมาสนี้บริษัทเปิดสาขาใหม่ 59 สาขาทำให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,248 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่จำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น 18.8% เป็น 34.9 ล้านรายการ สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และจุดแข็งด้านการนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น 0.6 จุดร้อยละ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 52.0% จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าและการคัดเลือกสัดส่วนสินค้าได้เหมาะสม ขณะที่อัตรากำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 12.9% นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและสถานะเงินสดสุทธิของบริษัทยังคงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว
นายแอนดี้ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของโมเดลธุรกิจ และความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ แม้ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่บริษัทยังคงสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมทั้งบรรลุหมุดหมายสำคัญหลายประการ ได้แก่ การมีสาขามากกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ และการได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET5
โดยในอนาคตบริษัทยังคงเดินหน้ารักษาโมเมนตัมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการขยายสาขาประจำปีแล้ว 60% ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเปิดสาขาใหม่ 210 สาขาภายในปีนี้ และบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้แก่ชุมชนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างรากฐานธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต.