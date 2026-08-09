กกพ.ลั่นบิลค่าไฟฟ้า ก.ย.นี้ลดแน่ “ตัดค่าไฟสาธารณะ 6 ส.ต.-ไฟบ้าน 200 หน่วยแรกคิด 3 บาท”

กกพ.เผยตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะราว 6 สต.ออกจากค่าไฟฟ้าฐาน ทำให้บิลค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนนี้ ปรับลดลงจากเดิมค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.95บาท/หน่วยเหลือ 3.89 บาท/หน่วย รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย มีผลบังคับใช้เดือนหน้าเช่นกัน
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กกพ.สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย รวมทั้งนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟถนน ไฟส่องสว่าง)ออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้ 3 การไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ส่งผลให้บิลค่าไฟในเดือนกันยายน 2569 จะปรับลดลงจากเดิมที่กำหนดอัตราค่าไฟเฉลี่ยที่ 3.95บาทต่อหน่วย (ไม่รวมVAT)
โดยในบิลค่าไฟเดือนกันยายนนี้ จะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟประมาณ 0.06 บาท จากเดิมเป็นต้นทุนแฝงที่ปล่อยให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมานานกว่า 30ปี คิดเป็นเงินปีละ 1.8 หมื่นล้านบาท ดังนั้นค่าไฟฟ้าฐานปรับลดจากเดิมที่ 3.78 บาท ลงเหลือ 3.72 บาท เมื่อรวมค่าFt ทำให้เดือนกันยายนปี2569 มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 บาทต่อหน่วย
รวมทั้งมีการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3บาทต่อหน่วย โดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของ กฟน. และประเภทที่ 1.1.1 ของ กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 5 แอมแปร์ (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.2 ของ กฟน. และประเภทที่ 1.1.2 ของ กฟภ.) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของ กพช. ที่กำหนดให้อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยได้หมด ส่วนที่ใช้ไฟเกิน 201-400 หน่วยและใช้ไฟเกิน 401หน่วยขึ้นไป ยังคงอัตราเดิม (ตัดค่าไฟสาธารณะออก)ขยายนิยาม ครอบคลุมบ้านเช่า หอพัก อพาร์ตเมนต์ บ้านไม่มีทะเบียนบ้าน ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ การแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะ ออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน และกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งกพช.มอบหมายให้กกพ.ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า Data Center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: DPPA) เงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) และโครงการโซลาร์ชุมชน โดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟฟ้าสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไป สำหรับเงินที่ใช้ในการอุดหนุนค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกไม่เกิน 3บาทต่อหน่วย จะมาจาก 3การไฟฟ้า