ยูนิลีเวอร์ เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย” ลดราคาสินค้าสูงสุด 40%

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ขานรับนโยบายภาครัฐในการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ผ่านโครงการ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ผนึกความร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ 130 ร้านค้า รวมกว่า 800 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดทัพสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 30 รายการ ลดราคาสุดสูงสุดกว่า 40% ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนายสามารถ ธะสุข ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส กลุ่มร้านค้าปลีกท้องถิ่น กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมเปิดงาน ที่ร้านตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จ. อุดรธานี
ภายใต้โครงการดังกล่าว ยูนิลีเวอร์ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า ทำความสะอาด เส้นผม ดูแลผิวกาย และอาหาร อาทิ บรีส, โอโม, คอมฟอร์ท, ซันไลต์, ซันซิล, เคลียร์, โดฟ, วาสลีน, ซิตร้า, ลักส์, แอ็กซ์, เรโซนา และคนอร์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกคนในครอบครัว
ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีที่อยู่คู่คนไทย ยูนิลีเวอร์มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย เพราะเราเชื่อว่าทุกครอบครัวควรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่การบริหารค่าใช้จ่ายยังเป็นเรื่องสำคัญ ความร่วมมือในโครงการ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของยูนิลีเวอร์ ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้าและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์ในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภค คู่ค้า และสังคมไทยอย่างยั่งยืน.