7-Eleven ส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับของฝากไทย หนุน “กระเป๋าจักสานกระจูดทะเลน้อย รุ่น Limited Edition”

งานหัตถกรรมไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รังสรรค์จนเป็นผลงานอันล้ำค่าของคนไทย มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไปได้นั้น ต้องอาศัยแรงสนับสนุนและสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ ในการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหัตถกรรมไทย พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ด้วยการนำ “กระเป๋าจักสานกระจูดทะเลน้อย” หัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง วางจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven นำร่อง 4 สาขา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าถึงนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น เริ่มจำหน่ายวันที่ 9 สิงหาคม 2569
การขยายช่องทางจำหน่ายกระเป๋าจักสานกระจูดทะเลน้อยผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้สินค้าชุมชน และต่อยอดภูมิปัญญาการจักสานกระจูดของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
"กระจูด" เป็นพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพประมง และนำกระจูดมาจักสานเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อนจะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชน ปัจจุบันกระเป๋าจักสานจากกระจูดได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์ร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน
กระเป๋าจักสานกระจูดทะเลน้อย ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีให้เลือก 2 ลวดลาย ในราคา 479 บาท รุ่น Limited Edition Collection วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven จำนวน 4 สาขา ย่านท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี, สุขุมวิท 22, ICONSIAM, River City Bangkok
กระเป๋าจักสานกระจูดทะเลน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาของใช้ที่มีเอกลักษณ์ หรือของฝากที่สะท้อนความเป็นไทยเพื่อมอบให้คนพิเศษ หรือนักท่องเที่ยวที่หลงใหลวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน