สศอ.เร่งทำแผนพัฒนาอุตฯเป้าหมายS-Curve ฉบับใหม่ชงครม.ก่อนสิ้นสุดปี70

รมว.อุตสาหกรรม ชูสศอ. เป็น “คลังสมอง” และ “ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย”ของภาคอุตสาหกรรมไทย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้านสศอ.เร่งพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาS-Curve และจัดทำแผนฉบับใหม่เพื่อเสนอครม.ก่อนระยะเวลาสิ้นสุด ปี 2570
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะที่เป็น “คลังสมอง” (Think Tank) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และ “ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย” (Policy Driver) ด้านอุตสาหกรรมของประเทศ นำข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ และการคาดการณ์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการลงทุน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศ
นอกจากนี้ สศอ. ยังมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการ ในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย การผลักดันมาตรการไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตก้าวไกลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ได้ดำเนินการตามนโยบาย ONE MIND และกรอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับชาติและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกัน
ซึ่งแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตประจำปีงบประมาณ 2569 มีวงเงินรวม 5,884.18 ล้านบาท ครอบคลุม 49 โครงการ จาก 14 หน่วยงาน
สำหรับผลการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผ่านมา การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานใหม่ หรือ xEV ในปี 2568 มีจำนวน 284,679 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปีก่อน ขณะที่การลงทุนในระบบอัตโนมัติที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ CoRE ระหว่างปี 2563–2569 มีมูลค่ารวม 22,621.69 ล้านบาท และในช่วงปี 2567–2569 สามารถพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แล้ว 89,267 คน สะท้อนความก้าวหน้าของการยกระดับเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ทั้งนี้ สศอ. เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่าย พร้อมเดินหน้าปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตในปัจจุบัน และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่กับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ผลักดันอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อสร้างฐานการผลิตใหม่ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก ทั้งนี้ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve จะมีระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2570 สศอ. เร่งพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนฉบับใหม่เพื่อเสนอต่อต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป