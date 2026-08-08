จับตา”ภูมิใจไทย”จัดทัพเก้าอี้บิ๊ก”คมนาคม” วางตัว“ปลัดคมนาคม”คนใหม่ นั่งยาว 8-10 ปี

จับตาชิงเก้าอี้”ปลัดคมนาคม” ภูมิใจไทย วางตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ แต่งตั้งนั่งยาว 8-10 ปี ทำงานแบบต่อเนื่อง เปิด 2 ชื่อแคนนิเดต ” ปัญญา ชูพานิช”รองปลัดฯ และ ”ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล”อธิบดีกรมทางหลวง มีสิทธิ์ชิงดำ จับตาชง ครม. ภายใน ส.ค.นี้
ฤดูโยกย้ายข้าราชการ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุมาถึงอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ฝ่ายการเมืองจะจัดสรรวางตัวบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง ในยุคของพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลและกำกับกระทรวงเกรด A อย่างคมนาคม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงน่าจับมองอย่างยิ่งเนื่องจากในปีนี้จะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งภายในเดือนส.ค. นี้
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดคมนาคม ครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และได้รับการต่อวาระ คราวละ 1 ปี มาแล้ว 2 ครั้ง รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
สำหรับการคัดเลือกปลัดกระทรวงคมนาคมคนต่อไป ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับ 10 ทุกคน สามารถยื่นสมัครเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกได้ โดยสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบกับด้วย รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการฯ และอธิบดีกรมต่างๆ จากการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ไม่ได้ยื่นเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ มีการคาดหมายว่า น่าจะมีผู้เข้าสู่การคัดสรรแค่ 2 คน คือ 1. นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ซึ่งปัจจุบันอายุ 52 ปี ก้าวจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สู่ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และ 2. นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นอธิบดีกรมทางหลวง คนที่ 35 และเป็นอธิบดีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยได้รับตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมมีผู้บริหารระดับ 10 จำนวน 19 คน ประกอบด้วย กลุ่มรองปลัดกระทรวง 3 คน ประกอบด้วย
1.นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวง (ด้านอำนวยการ) เกษียณอายุ 30 ก.ย. 2569
2.นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
3.นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
กลุ่มผู้ตรวจราชการ 6 คน ประกอบด้วย
1.นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
2.นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง -เกษียณอายุ 30 ก.ย. 2569
3.นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวง
4.นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
5.นายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
6.นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 3 คนประกอบด้วย
1.นายธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
2.นายศุภกร ภัทรวิเชียร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ
3.นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
กลุ่มอธิบดี 7 คน ประกอบด้วย
1. นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)
2. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
3. นายดนัย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
4. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)
5. นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
6. นายนายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
7. นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
แหล่งข่าวระบุว่า หากดูแนวทางของพรรคภูมิใจไทยในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ จะเห็นว่า มีการวางตัวบุคคลที่เหลืออายุราชการมาก นั่งยาวทั้งระดับปลัดกระทรวง ซี 11 และระดับอธิบดี ซี10
สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ มีการคาดกันว่า นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง มีโอกาสสูงที่สุด มีชื่อเป็นตัวเต็งมาระยะหนึ่งแล้ว แม้จะมีอาวุโสน้อย โดยขึ้นระดับ 10 ในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงเพียง 1 ปี แต่ถือว่าเติบโตค่อนข้างเร็ว โดยได้รับการผลักดันจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ตั้งแต่สมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเหลืออายุราชการอีก 10 ปี ซึ่งจะเกษียณอายุปี 2579 ส่วนนายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนมคม มีโอกาสเช่นกัน โดยเหลืออายุราชการอีก 8 ปี ขณะนี้มีอาวุโส เป็นลำดับต้นๆอีกด้วย