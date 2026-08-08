CPF จับมือคู่ค้า SMEs เสริมแกร่งระบบบริหารจัดการ พร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เข้มข้นขึ้น การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ได้เป็นมาตรฐานสำคัญที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ ไม่เพียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและระดับสากล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านงานสัมมนา CAC Training for CPF's SMEs Suppliers 2026 ภายใต้โครงการ Partner to Grow: เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจ SMEs ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
นายทศพร เพ็ชรโปรี ผู้บริหารสูงสุดด้าน Supply Chain Technology and Quality กล่าวว่า "CPF ให้ความสำคัญกับคู่ค้าธุรกิจ SMEs ในฐานะพันธมิตรสำคัญของห่วงโซ่คุณค่า เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางธุรกิจ หากแต่เป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตร่วมกันในระยะยาว ซีพีเอฟพร้อมสนับสนุนคู่ค้าในการพัฒนาองค์ความรู้ การให้คำปรึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรตามแนวทางของ CAC และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"
งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในการวางระบบภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกันความเสี่ยงด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการได้ถ่ายทอดความรู้และแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการให้แก่คู่ค้า SME ในห่วงโซ่อุปทานของ CPF รวม 1,400 ราย โดยมีคู่ค้า 63 รายประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC สะท้อนความร่วมมือในการยกระดับธรรมาภิบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการดำเนินงานในปีที่ 6 CPF ยังคงเดินหน้าสนับสนุนองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแก่คู่ค้า เพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน./