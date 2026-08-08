ผู้เข้าอบรม บสส.4 ลงพื้นที่ทำ CSR ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ไร้บ้านบ้านอิ่มใจ

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.4) นำโดย น.ส.สุทรรศนีย์ ภาณุประภา และนายสุวรรณ กนกไพบูลย์ พร้อมผู้เข้ารับการอบรม ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ไร้บ้าน ณ บ้านอิ่มใจ ในความดูแลของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำที่ตระหนักถึงคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันส่งมอบกำลังใจผ่านสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในบ้านอิ่มใจ ฃึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ชั่วคราวสำหรับผู้ไร้บ้านและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน