“สิริพงศ์”ตรวจทล. 222 “พังโคน – วานรนิวาส”ขยาย 4 เลน งบ 1.1 พันล้าน เสร็จมิ.ย. 72 สั่งปรับแบบแก้จุดเสี่ยง เพิ่มทางระบายน้ำ

“สิริพงศ์”ลงพื้นที่ สกลนคร ตรวจสำนักงานขนส่งฯสั่งเร่งแก้ปัญหาปมถือครองรถยนต์ กระทบสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐ ของประชาชน ส่วนขยาย 4 เลน ทล.222 อำเภอพังโคน – วานรนิวาส งบ 1.1 พันล้านคาดเสร็จมิ.ย. 72 สั่ง ทล.ปรับแบบจุดกลับรถ ระบบระบายน้ำ จุดเข้า – ออก แก้จุดเสี่ยง ให้เหมาะกับการเดินทางและปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 7 สิงหาคม 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร เพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่ง คุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อการเดินทาง และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ได้ติดตามการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ รวมถึงนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะ อาทิ กรณีรถยังผ่อนชำระ การโอนลอย หรือการถูกสวมสิทธิเป็นเจ้าของรถ จึงได้สั่งการให้ ขบ. เร่งหาแนวทางป้องกันปัญหา และคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
พร้อมมอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อยกระดับระบบขนส่งให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำชับให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของภาครัฐ
สำหรับจังหวัดสกลนคร มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 รองรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง 49 เส้นทาง ครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในเขตเทศบาล เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด ตลอดจนเส้นทางระดับอำเภอและตำบล อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสกลนครได้อย่างสะดวก สะท้อนถึงศักยภาพด้านโครงข่ายคมนาคมของจังหวัด
จากนั้นได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส อากาศอำนวย เจริญศิลป์ และพังโคน ซึ่งมีทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
โดยปัจจุบันมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาดใหญ่หมายเลข 222 สายพังโคน - บึงกาฬ ตอนอำเภอพังโคน - วานรนิวาส ช่วง กม. ที่ 7+500 - 25+835 ระยะทางรวม 18.335 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2572 เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่
ได้สั่งการให้ ทล. ดำเนินการปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ทบทวนจุดกลับรถ ระบบระบายน้ำ รวมถึงจุดเข้า - ออก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
จากนั้น ลงพื้นที่ไปยังบริเวณสี่แยกบ้านเดื่อศรีคันไชย วัดท่าเดื่อ และตลาดขายไก่ย่างพังโคน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยประชาชนได้สะท้อนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรหนาแน่น จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ แสงสว่างไม่เพียงพอ ความคับแคบของถนน บริเวณตลาดขายไก่ย่างพังโคน บนทางหลวงหมายเลข 222 และสภาพผิวจราจรชำรุด บนทางหลวงหมายเลข 2307
นายสิริพงศ์ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และจัดสรรงบประมาณดำเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
“กระทรวงคมนาคม จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” นายสิริพงศ์ กล่าว