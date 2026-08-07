“สุวรรณภูมิ” ชวนบอกรักแม่ ผ่านกิจกรรมภาพวาดเหมือนฟรี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชวนบอกรักแม่ในวันพิเศษ ผ่านภาพวาดเหมือนฟรี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบของที่ระลึกภาพวาดเหมือนแก่ผู้โดยสารภายใต้ธีม“กับแม่ของฉัน” ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 09.30 – 18.30 น. ณ บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามและรับบริการวาดภาพเหมือนจากศิลปิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ทสภ. ยังจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมจัดแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดให้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปได้ชม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณระหว่างประตู 4 – 5 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.