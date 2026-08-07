ขสมก. แจ้งปรับเวลารถ Shuttle Bus สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค. 69

ขสมก. แจ้งปรับเวลาให้บริการรถ Shuttle Bus สนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2569 จำนวน 6 เส้นทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งปรับเวลาให้บริการรถ Shuttle Bus ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ดังนี้
เส้นทาง M1, M7, M8, M9
คันแรกจากท่าต้นทาง เวลา 07.00 น.
คันสุดท้ายจากท่าต้นทาง เวลา 10.00 น.
คันสุดท้ายจากสนามหลวง เวลา 13.30 น.
เส้นทาง M2
คันแรกจากท่าต้นทาง เวลา 07.00 น.
คันสุดท้ายจากท่าต้นทาง เวลา 10.30 น.
คันสุดท้ายจากสนามหลวง เวลา 13.30 น.
เส้นทาง M16
คันแรกจากท่าต้นทาง เวลา 08.00 น.
คันสุดท้ายจากสนามหลวง เวลา 13.00 น.