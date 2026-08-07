“ เอกนัฏ”หารือรมต.เมียนมา ผลักดันความร่วมมือแหล่งก๊าซฯ-โครงข่ายไฟฟ้า

"เอกนัฏ" หารือเมียนมา ผลักดันความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ โดยขอให้มีการต่ออายุแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาและ โอกาสการลงทุนในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่ง A6 พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทย
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับดูแล ได้ร่วมหารือทวิภาคีร่วมกับ H.E. Mr. Ko Ko Lwin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ การซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไทยได้มีการร่วมลงทุนและรับซื้อก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะจากแหล่งยานดานา และ ซอติก้า ซึ่งเป็นคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 15 -20
ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยตลอดช่วงเวลาเกือบ 40 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงความเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และหารือแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมาให้มีความต่อเนื่อง โดยไทยขอให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณาต่ออายุสัญญาแหล่งที่ใกล้จะหมดอายุ อีกทั้งยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาโอกาสการลงทุนในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งใหม่ ๆ เช่น แหล่ง A6 ที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติและส่งผ่านท่อให้
กับประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยในอนาคต
ตลอดจนมีการหารือแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านพลังงานฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเจรจาและดำเนินความร่วมมือด้านพลังงานที่มีศักยภาพร่วมกัน
โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือในรายละเอียดและสนับสนุนให้เกิดความตกลงและความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศในทุกมิติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ