สงครามราคาปั่นตลาดครีมอาบน้ำโต 5.8% “โชกุบุสซึ” ฉีกเกม มุ่งปรับลุกข์ เจาะนิวเจน

MGROnline -ตลาดครีมอาบน้ำ 10,700 ล้าน แข่งดุ ปั่นสงครามราคากันเดือด ดันตลาดโต 5.8% “โชกุบุสซึ” เมินลดราคา ขอเปิดเกมรุก ทุ่ม 150 ล้านบาท รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่รอบ 17 ปี ปลุกกระแสเผยงานผิวด้วยโชกุบุสซึ มุ่งเจาะคนเจนนิว ทดแทนเป้าหมายเดิมที่อายุมากขึ้น มั่นใจปีนี้รายได้โตอย่างน้อย 10% เท่าปีก่อน
นางสาววรรัช เอกอวัสดาพร ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดครีมอาบน้ำ 10,700 ล้านบาท พบว่ามีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะด้านราคา ทุกคนลงมาเล่นสงครามราคากันหมด และมีความถี่ในการจัดโปรโมชั่นลดราคามากขึ้น เป็นส่วนสำคัญทำให้ตลาดมีอัตราการเติบโตถึง 5.8% ในเวลานี้ บวกกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่ช่วยการจับจ่าย ทำให้ตลาดครีมอาบน้ำได้รับอานิสงส์ไปด้วย เชื่อว่าตลอดทั้งปีตลาดครีมอาบน้ำน่าจะเติบโตได้ 5-6%
อย่างไรก็ตาม นอกจากสงครามราคาที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภคก็มีส่วนสำคัญ จากเดิมการเลือกซื้อครีมอาบน้ำเพียงมองแค่เรื่องของทำความสะอาดร่างกาย แต่ปัจจุบันต้องให้คุณค่ามากกว่าเดิม เช่น บำรุงผิว มีกลิ่นหอม รูปแบบแพกเกจจิ้งต้องสวยงาม เป็นต้น
ส่งผลให้ปีนี้โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ พร้อมตอกย้ำผู้นำครีมอาบน้ำ ด้วยการทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท ทำตลาด รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่รอบ 17 ปี พร้อมปลุกกระแสผิวโชกุผิวโชว์ได้ มุ่งเจาะกลุ่มคนนิวเจนทดแทนกลุ่มเป้าหมายเดิม อย่าง เจน X และเจน Y ที่อายุมากขึ้น พร้อมยกระดับคุณค่าของแบรนด์ จากเพียงช่วยเรื่อวความสะอาด ครั้งนี้จะเพิ่มเรื่อง มอบความชุ่มชื้นให้กับผิว กลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ และแพ็กเกจจิ้งที่เปลี่ยนใหม่ให้ดูเฟรชชี่มากขึ้น มั่นใจว่าปีนี้โชกุบุสซึจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 10% หรือใกล้เคียงกับปีก่อน
“ตลาดครีมอาบน้ำแข่งขันกันดุเดือดโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเร่งสร้างการเติบโต แต่โชกุบุสซึเลือกเดินเกมตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ควบคู่กับกลยุทธ์การยกระดับคุณค่าของแบรนด์ภายใต้แนวคิด 'การผสานคุณค่าเดิมเข้ากับบริบทใหม่' ซึ่งไม่เพียงช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดครีมอาบน้ำอย่างยั่งยืน”
นางสาววรรัช กล่าวต่อว่า การปรับโฉมครั้งนี้ ถือเป็นการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งสำคัญ โจทย์ของเราไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ภายนอก แต่คือการยกระดับ Brand perception ทั้งหมดให้มีความทันสมัย โดยยังคงดีเอ็นเอความเป็นแบรนด์ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น ที่ปรับดีไซน์ใหม่ให้เรียบง่ายและพรีเมียมขึ้น เพื่อพาแบรนด์เข้าไปนั่งในใจคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพกายและใจ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณประโยชน์ด้านการใช้งานจริง และคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก ผ่านบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่าย ทันสมัย พรีเมียม และสะท้อนรสนิยมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน
สำหรับครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ แพ็คเกจใหม่ ยังรักษาความโดดเด่นในการผสานพลังทำความสะอาด ด้วย 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติ และกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Moisture Lock ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโชกุบุสซึ เพื่อส่งมอบผิวที่เนียนนุ่ม สุขภาพดี ชุ่มชื่นยาวนาน ล้างออกง่าย พร้อมกลิ่นหอมผ่อนคลายขณะอาบน้ำ ตอกย้ำผลลัพธ์ ‘ผิวโชกุ ผิวโชว์ได้’ อย่างแท้จริง
โดยครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ปัจจุบันมี 5 สูตร ได้แก่ 1.Chinese Milk Vetch (ขวดสีชมพู) สูตรผิวนุ่มละมุน มอยส์เจอร์ไรเซอร์สูง พร้อม Moisture Lock ให้นุ่มชุ่มชื่นเหมือนผิวได้ดื่มน้ำนม 2.Orange Peel Oil (ขวดสีส้ม) สูตรปลุกผิวแลดูกระจ่างใส คุณค่าสกัดจากผิวส้ม ขจัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ ให้มีชีวิตชีวา 3.Ginkgo (ขวดสีเขียว) สูตรรีเฟรชผิวดูแข็งแรง สารสกัดจากใบแปะก๊วย รักษาสมดุลคอลลาเจน ให้ผิวดูเนียนนุ่ม เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ 4.Japanese Camellia (ขวดสีพีช) สูตรบูสผิวดูเนียนเด้ง คุณค่าสารสกัดน้ำมันจากดอกJapanese Camellia ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น 5.Oat Milk & Shea Butter (ขวดสีน้ำตาล) สูตรล็อกผิวชุ่มชื่น สำหรับผิวแห้ง ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากมลภาวะรอบตัว
นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิด “Fabulous Forest” เนรมิตสุนทรีย์ศาสตร์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การอาบน้ำให้เปรียบเสมือนการได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเหนือจินตนาการ ช่วยฮีลความเหนื่อยล้า พร้อมเติมความมั่นใจให้ผู้บริโภคกล้าเผยผิวสวยสุขภาพดี และยังจัดกิจกรรมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ นำโดย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ พร้อมด้วยเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดังจากซีรี่ย์ Boy Love และ Girl Love มาร่วมสร้างสีสันและมอบความสุขภายในงานอย่างคึกคัก
นางสาววรรัช กล่าวเสริมว่า โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากกว่า 28 ปี หรือตั้งแต่ปี 2540 และขึ้นเป็นผู้นำตลาดครีมอาบน้ำอันดับ 1 ที่เข้าถึงผู้บริโภคตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โดยดึงเอาคุณค่าจากพืชธรรมชาติมาดูแลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถครองใจผู้บริโภคมาได้อย่างยาวนาน หรือมีส่วนแบ่ง 19-20% เป็นอันดับ 1 ของตลาดรวมครีมอาบน้ำ ขณะที่ในตลาดรวมครีมอาบน้ำ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มบิวตี้ 61% (ปีนี้โต 9%) โชกุบุสซึ เป็นผู้นำตลาด 2. เบบี้ 16% 3. เฮลท์ 14% 4.MEN 5% (ปีนี้โต 24-25%) โชกุบุสซึ เป็นผู้นำตลาด และ5.แฮนด์วอช 4% (ปีนี้โต 4-5%)
“เราเชื่อว่าการก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ไม่ยากเท่าการรักษาความเป็นอันดับ 1 ให้อย่างยั่งยืน การปรับโฉมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอก แต่เป็นการยกระดับคุณค่าของแบรนด์ให้ทันสมัย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์ของแบรนด์ที่มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคในระยะยาว” นางสาววรรัช กล่าวสรุป.