“ธีระชัย แสนแก้ว” บุก อ.ต.ก.ขันน๊อตบริหาร ปักธงต้องรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังซบเซาหนัก

นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชระพล ขาวขำ) เปิดเผย ได้รับมอบหมายจาก นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้เป็นผู้แทนเข้าไปติดตาม พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงการทำงานของ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรสู่ผู้บริโภค และภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยในวันที่ 13 ส.ค. 2569 นี้ ตนเอง และคณะทำงานของ รมช.วัชระพล จะเดินทางไปยัง อ.ต.ก. เพื่อติดตามการทำงาน
นายธีระชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ปัญหาของ อ.ต.ก. นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเป็นนโยบายว่า ไม่ควรมองแต่ในเรื่องของการขาย หรือมองเรื่องตลาดเงียบเหงาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ว่า ต้องปรับบทบาทด้วยอย่างไร นั่นคือต้องทำตามนโยบายที่นายวัชระพลที่เคยมอบไว้ นั่นคือ การต้องเร่งสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทำงานในเชิงรุกมากขึ้น นั่นคือ อ.ต.ก. ต้องพลิกโฉมให้เป็น Smart Market ยกระดับตลาด ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขายและผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และนำพาพี่น้องเกษตรกรไทยเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน
“ในภาพรวมแล้วตนจะเน้นการติดตามและให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น สามารถก้าวพ้นจากปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเงิน โดยมีภาระขาดทุนสะสมกว่า 1,414 ล้านบาท และหนี้สินรวมประมาณ 9,512 ล้านบาท รวมถึงการที่รายได้ลดลงสวนทางกับค่าเช่าและต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่สูงจากตลาดรูปแบบอื่นๆ” นายธีระชัย กล่าว
นายธีระชัย กล่าวเพิ่มเติมถึง ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักรว่า การพัฒนาตลาด อ.ต.ก. อยู่ในเป้าหมายที่จะดำเนินการด้วย ในวันนี้ ต้องยอมรับว่า ตลาดแห่งนี้อยู่ในภาวะซบเซา ไม่คึกคักเช่นในอดีต ซึ่งในปี 2560 เคยได้รับจัดอันดับจาก สำนักข่าว CNN เกี่ยวกับ 10 ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 4 รองจากตลาดลา โบเกเรียของสเปน ตลาดปลาสึกิจิของญี่ปุ่น และตลาดยูเนียน สแควร์ของนิวยอร์ก และยังมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้ามาใช้บริการและผู้ค้าเกี่ยวกับระบบจัดการภายใน พื้นที่จอดรถ และความชัดเจนในการบริหารพื้นที รวมถึงปัญหาแผงค้าว่างกว่า 40% เนื่องจากบรรยากาศตลาดซบเซา และต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้พ่อค้าแม่ค้าทยอยคืนแผงและไม่ต่อสัญญาเช่า ทำให้รายได้ขององค์กรลดลง
“การที่ได้รับมอบหมายจากนายวัชระพล ขาวขำ ให้มาติดตามและให้ตำแนะนำ ถือเป็นเรื่องดี และจะใช้โอกาสนี้ปรึกษาหารือกับ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ อ.ต.ก. และนายอภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการอ.ต.ก. เกี่ยวกับการปรับปรุงด้านบริหารจัดการตลาด อ.ต.ก. และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง” นายธีระชัย กล่าว