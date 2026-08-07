ภาครัฐ-เอกชนจับมือสัมมนาใหญ่ ยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกไทยสู่สากล ด้าน MMI Asia ชวนผู้ประกอบไทยร่วม “Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026” วันที่ 2–4 ธ.ค. นี้

ภาครัฐและเอกชนจับมือสัมมนาใหญ่แห่งปี ยกระดับอุตสาหกรรมงานเซรามิกไทยสู่การแข่งขันระดับสากล เปิดหัวข้อสร้างพลังให้ผู้ประกอบการ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเซรามิกส์ไทย, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทเอกชนหลายราย ในขณะที่ MMI Asia เปิดช่องขยายตลาดต่างประเทศ ชวนผู้ประกอบไทยร่วมงาน งานแสดงสินค้า Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026 ระหว่างวันที่ 2–4 ธ.ค. 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ (International Center for Exhibition - I.C.E.) กรุงฮานอย โดยจะเป็นการรวมตัวกันของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติ บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 6,000 ตารางเมตร คาดมีแบรนด์ร่วมงานแสดงสินค้า 350 ราย และจะมีผู้เข้าชมงาน 5,000 คน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ห้องประชุมช้างคลาน 2 โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดสัมมนางานครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมงานเซรามิกไทยสู่การแข่งขันระดับสากล ในการสัมมนาได้เปิดหัวข้อสร้างพลังแห่งการปรับเปลี่ยนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก ในหัวข้อสำคัญและน่าสนใจ อาทิ
เปิดมุมมองใหม่:ยกระดับเซรามิกไทยสู่การแข่งขันระดับสากลโดย รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย, มุมมองตลาดโลก อ่านเกมการแข่งขัน: โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย โดย คุณปรเมษฐ์ มหาวันสุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทอเรซิด (ประเทศไทย) จำกัด,สร้างคุณค่าให้มากกว่าสินค้า: จากความเข้าใจลูกค้า สู่แบรนด์ที่แข่งขันได้โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, IP as Strategy: ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้ธุรกิจเซรามิกเติบโต โดย ดร.รติมาดา มุ่งการดี กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตรและชีววิทยาศาสตร์ Lexel IP Co., Ltd., Sustainability Case Study: ทำไมความยั่งยืนจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดย คุณพงศกร ขันติชัยมงคล Founder & Innovation advisor Nexus Impact Corporation Co., Ltd. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม (Value Creation through Innovation)
โดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล หัวหน้าทีมวิจัยซีเมนต์และวัสดุคอมโพสิตเพื่อความยั่งยืน กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, โอกาสและการสนับสนุนและแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย คุณกมลวรรณ ทวีรัตนธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ,แนวทางการสนับสนุนภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ด้วยกลไกโปรแกรม ITAP โดย คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) , Design Thinking เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเซรามิกแห่งอนาคต โดย คุณชุติมณฑน์ สมพงษ์ , คุณณฐมน มณีชญพิชญา บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด
ทางด้านการเปิดเวทีเพื่อการขยายตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยนั้น ซิกลี่ บาคูดิโอ ผู้จัดการนิทรรศการ งาน Ceramics Vietnam และ Stone Vietnam เปิดเผยว่างาน Ceramics Vietnam และ Stone Vietnam จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม ที่ฮานอย งานนี้เป็นเวทีชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานนี้จะดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้าจากต่างประเทศประมาณ 350 ราย ผู้เข้าชมประมาณ 5,000 คน และยังมีบูธจากในประเทศต่างๆ ที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของเซรามิกและหินอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ งานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และจัดโดยสมาคมเซรามิกก่อสร้างแห่งเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมเซรามิกชั้นนำของเวียดนาม และแน่นอนว่าเราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี และสมาคมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกของอิตาลี
นอกจากนี้ เรายังมี Machine ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมชั้นนำของอิตาลีสำหรับอุตสาหกรรมหิน CCPIT และแน่นอนว่าสมาคมเซรามิกไทยและชุมชนไทยด้วย
ดังนั้น บริษัทและแบรนด์ชั้นนำบางส่วนที่กลับมาร่วมงานของเรา ได้แก่ Benmaier, Imerys, Rockteam, MCS Portugal, Amberger Kaolin Works และแน่นอนว่า Corbario
งานแสดงสินค้า Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 ธันวาคม 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ (International Center for Exhibition - I.C.E.) กรุงฮานอย โดยจะเป็นการรวมตัวกันของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติ
งานแสดงสินค้านี้จัดขึ้นโดย เมสเซ่ มิวนิค สิงคโปร์ (Messe München Singapore) ซึ่งเป็นการรวมเอางาน ASEAN Ceramics และ ASEAN Stone ที่เคยจัดก่อนหน้านี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ทั้งเทคโนโลยี กระบวนการผลิต raw material, นวัตกรรมทั้งการทำเหมืองและแร่อุตสาหกรรม ไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิต สินค้าสำเร็จรูป พื้นผิวทางสถาปัตยกรรม และการประยุกต์ใช้งานด้านการก่อสร้าง สำหรับการจัดงานในปี 2026 นี้ คาดว่าจะมีบริษัทและแบรนด์ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 350 ราย ต้อนรับผู้เข้าชมงานในแวดวงธุรกิจกว่า 5,000 คน บนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประมาณ 6,000 ตารางเมตร
การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWE), สมาคมเซรามิกก่อสร้างแห่งเวียดนาม (Vietnam Building Ceramic Association - VIBCA) สมาคมเซรามิกส์ไทย ตลอดจนองค์กรอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ อาทิ ACIMAC, Confindustria Marmomacchine และ CCPIT ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ สมาคมการค้า และพาวิลเลียนระดับชาติจากหลากหลายประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเซรามิก ได้รับประสบปัญหากันมาสักพักใหญ่แล้ว เนื่องจากมีสินค้านําเข้า จากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า การปรับตัวคือ การผนึกกำลังของผู้ประกอบการด้วยกันต้องการที่จะทําอุตสาหกรรมเซรามิกให้สู้กับ-- ให้แข่งขันได้ นํานวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิต หาตลาดใหม่ๆ
“ที่ผ่านมาในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เราชวนผู้ประกอบการไทยมาคุยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าการที่จะแข่งขันได้เนี่ยมันจะต้องมีในปัจจัยอะไรบ้างนะคะ ราคาด้วยใช่ไหมคะ ราคาด้วย แต่ว่าส่วนนอกจากราคาแล้วอ่ะ เราไม่จําเป็นต้องขายของถูกที่สุด เราขายของดี ของมีคุณภาพ ของที่มีความแตกต่าง เพราะฉะนั้นการปรับตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่า การหาตลาดใหม่ๆ นะคะ การใส่พวกดีไซน์เข้าไปนะคะ หรือว่าการปรับตัวในลักษณะที่ว่าตาม Mega Trend ของโลก เช่น ปรับตัวในเรื่องของความยั่งยืนนะคะ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Low Carbon นะคะ ก็คือดีไซน์เข้ามานะคะ ตลาดเข้ามา นวัตกรรมเข้ามานะคะ ความยั่งยืนเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถให้ผู้ประกอบการไทยรอดพ้นจากวิกฤตไปได้ค่ะ ” รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ กล่าว
นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสมาคม
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมากว่า10ปี ประเทศไทยถือว่าเป็น Leadershipใน Southeast Asia ในการส่ง ออกเซรามิกไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง Sanitary ware ,Table ware ในหมวดของเซรามิกของอาเซียน งาน Ceramics Vietnam และ Stone Vietnam จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม ที่ฮานอย ปีหน้าจัดที่ไทย จะสลับกันปีเว้นปี
“จัดในกรุงเทพ มันอยู่ศูนย์กลางกรุงเทพโอเคความเจริญได้ แต่จริงๆแล้วเมืองหลวงของเซรามิก อยู่ที่ภาคเหนือ อยู่ที่ลำปางนะครับ เราก็บอกว่าจริงๆแล้ว เราอยากโชว์ศักยภาพนะครับว่า ลำปางเราจัดได้นะครับ เรามีศูนย์ประชุมไหมนะครับ มาจัด Exhibition ได้ แล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้นําเข้าหรือ Supplierจากทั่วโลกนะ ก็จะโชว์เครื่องไม้เครื่องมือ โชว์วัตถุดิบพวกเนี้ยมาให้ความรู้เรานะครับ แล้วอย่างที่บอกเราแลกเปลี่ยนความรู้ จะนําต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปว่ าแนวโน้มโลกไปทางไหนเราจัดที่ประเทศไทยนะครับ เราบอกว่าตอนนี้ลำปางอยากเสนอตัวนะครับ ”
นายกิติศักด์กล่าวต่อว่า จังหวัดลำปาง ตอบโจทย์อยากเป็นเมืองหลวงเซรามิก มาจัดที่ลำปางเพราะว่าโรงงานที่ลำปางมี 200 กว่าโรงเป็น SME อดีตที่ผ่านมา 10 กว่าปีเราเคยส่งออก ที่เป็นหมวดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร อันดับหนึ่งของเอเชียส่งออก 3,500 ล้าน US ดอลลาร์ เงินกลับเข้ามาเมืองไทย คือการสร้างเงินตรากลับมา
ดร.อนุชา วรรณก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC กล่าวว่า การร่วมสัมมนาในครั้งนี้มุ่งให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือ MTEC ก็คือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ วัสดุที่เน้นจะแบ่งตามประเภทวัสดุ เช่น เซรามิก โลหะ โพลิเมอร์เรและให้ความสำคัญกับวัสดุก่อสร้าง ดังนั้นจึงมีกลุ่มวิจัยเซรามิก และวัสดุก่อสร้างซีเมนต์
มีงานวิจัยที่ Advance Ceramic มีงานวิจัยก็ต้องเอาไปใช้งานจริงได้ เน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มเซรามิก เน้นในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีที่มีช่วยผู้ประกอบการ อาทิ ช่วยลดของเสียได้ยังไง ผลิตภัณฑ์มีตำหนิไม่ได้คุณภาพจะไปช่วยปรับสูตรหรือแก้ไขในกระบวนการผลิตได้ยังไง หรือว่าใช้พลังงานเยอะ เตามีปัญหาไหม ก็เข้าไปช่วยดูแลช่วยให้คำแนะนำ
หลังจากนั้น ก็มีการที่พัฒนามาอีก Step หนึ่งก็คือการเริ่มเอาพวก Design เข้าไปช่วยเพื่อให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง ให้สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น จากนั้นก็จะมาในแนวของสิ่งแวดล้อม เช่นเคลือบไร้สารตะกั่วนะ หรือการเอาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้วัสดุทดแทนอื่นๆที่ทำให้ลดต้นทุนได้
นางสาววิภาณี อนุสรณ์เสรี ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สวทช.มีหน้าที่ในการที่เข้าไปช่วยเหลือบริษัท SME ในไทย โดยเน้นในส่วนของการเอาตัวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับของเอกชนไทย
ในภาคบริการ Service หรือTrading จะเน้นในเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีเข้าไป ถึงกลุ่มผู้ประกอบการSME ด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ คือเป็นนิติบุคคลไทย คนไทยถือหุ้นขั้นต่ำห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ กรณีที่เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตต้องมีรายได้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทต่อปี ถ้ากรณีที่เป็น Trading หรือภาคบริการ ต้องมีรายได้ไม่เกินสามร้อยล้านบาทต่อปี อันนี้จะเข้าเกณฑ์ที่ทาง ITAP จะให้การสนับสนุน
สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จะมีผู้ประกอบการเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องของการทำพวก Carbon Footprint และบริษัทที่ส่งออก Export จะสนใจในด้าน Green หรือว่าทำโซลาร์เซลล์ประหยัดพลังงาน ITAP ให้บริการมาเป็นสามสิบกว่าปีกระจายช่วยภาคอุตสาหกรรมในแต่ละปีได้งบมาทำโครงการประมาณห้าร้อยโครงการ มีเครือข่าย
จากมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เราให้การสนับสนุนเรื่องพลังงานทดอทนจากโซลาร์เซลล์ ให้คำปรึกษา กรณีอย่างเป็นโซลาร์เซลล์ ก็จะเน้นไปที่ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ที่มาออกแบบ แต่ในส่วนของตัว Hardware โครงสร้างระบบแผงโซลาร์เซลล์ Inverter ทางเอกชนต้องเป็นคนลงทุน นอกเหนือจากพวกพลังงานทดแทน Solar Cell, Biogas
ข้อมูลจำเพาะ
Ceramics Vietnam
จัดร่วมกับสมาคมเซรามิกก่อสร้างแห่งเวียดนาม (VIBCA) โดยงาน Ceramics Vietnam จะครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตเซรามิกแบบครบวงจร ได้แก่ วัตถุดิบ แร่อุตสาหกรรม อุปกรณ์การผลิต เทคโนโลยีเตาเผา ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันการผลิตดิจิทัล นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงกระเบื้องเซรามิก แผ่นพอร์ซเลน สุขภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร วัสดุทนไฟ และเซรามิกขั้นสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
Stone Vietnam
ได้รับการสนับสนุนโดย Confindustria Marmomacchine และจัดร่วมกับ VNEES งาน Stone Vietnam จะมุ่งเน้นไปที่หินธรรมชาติ พื้นผิววิศวกรรม (Engineered surfaces) และเทคโนโลยีการแปรรูป สินค้าที่จัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์เหมืองหิน เครื่องจักรแปรรูปหิน เครื่องมือเพชร หินวิศวกรรม พื้นผิวควอตซ์ หินขัด (Terrazzo) หินอ่อน หินแกรนิต และวัสดุทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ สำหรับโครงการที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าร่วมของภาคอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้านี้ยังคงดึงดูดผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จากยุโรป เอเชีย และตลาดต่างประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าที่ยืนยันเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่ Imerys, MCS Portugal, Amberger Kaolinwerke, Grintec Magotteaux, Astral Material, Kemei, Behn Mayer, Rock Team, HJMT, WA Kaolin, CCS, Gilfair, Corbario, Ashriya Granites, Gandhi Mining Group, Fortune Stones, Shyam Chemicals, Jupiter Rock Drills, Guangzhou Jingu Diamond Tools และ Solen Tenth อีกทั้งยังได้รับการยืนยันการจัดพาวิลเลียนระดับชาติและนานาชาติจากประเทศอิตาลี เยอรมนี จีน และอินเดียเป็นที่เรียบร้อย
นอกจากการแสดงสินค้าแล้ว ผู้เข้าชมงานยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการประชุมเชิงวิชาการ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การประชุมแบบ Hosted Buyer และกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking events) ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างพันธมิตรทางการค้าทั่วทั้งภูมิภาค และกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในฮานอย
ข้อมูลการจัดงานโดยสังเขป
• ชื่องาน: Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026
• วันที่จัดงาน: 2–4 ธันวาคม 2026
• สถานที่: ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ (International Center for Exhibition - I.C.E.) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
• ผู้จัดแสดงสินค้า: มากกว่า 350 บริษัทและแบรนด์
• ผู้เข้าชมงาน: ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 5,000 ราย
• พื้นที่จัดแสดง: 6,000 ตารางเมตร
• โปรแกรมสนับสนุน: งานสัมมนา, การจับคู่ธุรกิจ, โปรแกรม Hosted Buyer, โปรแกรม VIP, โซน Quarry & Stone Pavilion และกิจกรรม Surface Design Walk (สำหรับเซรามิกและหิน)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ https://aseanceramics.com/ ; https://aseanstone.com/
หากท่านสนใจร่วมจัดแสดงสินค้า โปรดส่งอีเมลไปที่ aseanceramics@mmiasia.com.sg / exhibit@mmiasia.com.sg
เกี่ยวกับ MMI Asia Pte Ltd
MMI Asia ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดและเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของ Messe München GMBH (MMG) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พอร์ตโฟลิโอการจัดงานของ MMI Asia ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าระดับโลกจากมิวนิก เช่น transport logistic & air cargo, analytica, ceramitec รวมถึงงานแสดงสินค้าเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น Ceramics Vietnam & Stone Vietnam และ Singapore International Water Week นอกจากนี้ MMI Asia ยังให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับมืออาชีพแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาคมการค้าต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมที่ www.mmiasia.com
เกี่ยวกับ Messe München
ในฐานะหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก Messe München ได้นำเสนอโลกแห่งอนาคตผ่านงานแสดงสินค้ากว่า 90 งานทั่วโลก ซึ่งรวมถึงงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก 12 งาน เช่น bauma, BAU, IFAT, electronica และ ISPO พอร์ตโฟลิโอของ Messe München ครอบคลุมงานแสดงสินค้าสำหรับสินค้าประเภททุน สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าในจีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ ตุรกี สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง ไทย และสหรัฐอเมริกา ด้วยเครือข่ายบริษัทในเครือกว่า 15 แห่งและตัวแทนเกือบ 70 แห่งทั่วโลก ทำให้ Messe München ดำเนินงานอยู่ในกว่า 130 ประเทศ โดยในแต่ละปีมีการจัดงานกว่า 150 งาน ซึ่งดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้าได้ประมาณ 50,000 ราย และผู้เข้าชมงานราว 3 ล้านคนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ
ข้อมูลติดต่อ:
Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026
AES Ltd. (Thailand)
อีเมล: punnapa@aes-expos.com
มือถือ (WhatsApp): +6685 2181915
MMI Asia Pte Ltd
อีเมล: aseanceramics@mmiasia.com.sg
มือถือ (WhatsApp): +65 8712 3652
ฝ่ายขายต่างประเทศ (International Sale):
อีเมล: kathy@aseanceramics.com
มือถือ (WhatsApp): +84 903 904 903
สมาคมเซรามิกก่อสร้างแห่งเวียดนาม (VIBCA):
อีเมล: vibcaoffice@gmail.com
มือถือ (WhatsApp): +84 915 114 000