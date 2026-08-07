กรุงเทพมหานคร – อพท. รวมพลังพันธมิตรและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก เปิดงาน TCCN Forum 2026 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเวที “Thailand Creative Cities Network: TCCN Forum 2026” ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมีภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงานสำคัญร่วมเปิดงาน หวังสร้างเวทีต้นแบบในการรวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมือง
ผ่านทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากภาคีเครือข่ายสำคัญรวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองฯ (ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) นางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Ms. Soohyun Kim, Regional Director of UNESCO Regional Office in Bangkok นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. ร่วมเปิดงาน “Thailand Creative Cities Network: TCCN Forum 2026” ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมีผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) จากประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 13 เมือง เข้าร่วม งานดังกล่าวถือเป็นการจัดเวทีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกครั้งแรก
ในประเทศไทย และเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การจัดงาน “Thailand Creative Cities Network: TCCN Forum 2026” อพท. ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการเชิญภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ รวมมากถึง 13 เมือง เพื่อสร้างการรับรู้การพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) และเผยแพร่ผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกของประเทศไทย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและมุมมองการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Creative Cities Connect: Connecting People • Culture • Creativity • Sustainability”
โดย 13 เมือง ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองและปัจจัยต่างๆ ให้เอื้อต่อการยกระดับ
ขีดความสามารถของเมือง ทำให้เมืองน่าอยู่ และกลายเป็นเมืองน่าเที่ยว และมีการจัดนิทรรศการของแต่ละเมือง ประกอบด้วย
เมืองสร้างสรรค์ 4 ประเภท รวม 9 เมือง ได้แก่
• เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี และสงขลา
• เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย และน่าน
• เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเชียงราย
• เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) ได้แก่ สุพรรณบุรี
โดยใน 9 เมืองสร้างสรรค์ของไทย อพท. ได้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนรวมทั้งสิ้น 6 เมือง ได้แก่ สุโขทัย น่าน สงขลา เชียงราย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี
เมืองสร้างสรรค์ 3 ประเภท จากต่างประเทศ จำนวน 4 เมือง ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่
• เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ได้แก่ เบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมนี
และเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
• เมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม (City of Literature) ได้แก่ จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ได้แก่ อิชิเซน ประเทศญี่ปุ่น
ไฮไลต์ในงาน มีการปาฐกถาพิเศษและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ
• ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กรุงเทพมหานครภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO”
โดย นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองฯ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
• ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ทุนวัฒนธรรมของประเทศไทย” โดย นางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
• เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการเงินของเมืองสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการนำเสนออัตลักษณ์และศักยภาพของเมืองสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อให้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์จริง อพท. ยังได้จัดกิจกรรม Creative City Tour นอกสถานที่
2 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรม Bangkok Technical Tour แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ เพื่อเยี่ยมชมพิพิธตลาดน้อย ชุมชนเก่าแก่กว่า 200 ปี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปัจจุบันเป็นย่านรอยต่อทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตเข้ากับสตรีทอาร์ท เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ริเวอร์ ซิตี้ และเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
2) กิจกรรม Pattaya Technical Tour ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อพท. ได้เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film)
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ยูเนสโกดำเนินงานควบคู่กับการประกาศแหล่งมรดกทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของโลก โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2004 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) จะเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างคุณค่าและเชื่อมโยงความเป็นเมืองต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
ปัจจุบันมีเมืองกว่า 408 เมืองทั่วโลก ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก สำหรับ
ในประเทศไทย น่านและสงขลาเป็น 2 จังหวัดล่าสุด ที่ได้รับได้การประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ในระดับโลก (UCCN) ประจำปี 2025 ที่ผ่านมา
อพท. มีนโยบายในการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวและเมืองในพื้นที่พิเศษโดยเริ่มต้นจากการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือเครื่องมือที่เรียกว่า Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) เป็นเกณฑ์ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) ซึ่งมีทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสังคม-เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม
อพท. ศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวทาง UCCN มายกระดับเมือง
สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเริ่มขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. และพื้นที่เชื่อมโยง สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มาตั้งแต่ปี 2561 และมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเมืองแรก คือ สุโขทัย ได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) เมื่อปี 2562 พร้อมกับกรุงเทพมหานคร ที่ได้เป็น
เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design)
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน อพท. ได้ร่วมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับจังหวัดและภาคีเครือข่าย จนมีเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับประกาศจากยูเนสโกแล้วรวมทั้งสิ้น 6 เมือง ได้แก่ สุโขทัย น่าน สงขลา เชียงราย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี และในปี 2570 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเมืองพัทยา และ อพท. วางเป้าหมายขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film)
การขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนและตอบโจทย์การนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์บทบาทหน้าที่ของ อพท. ในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษฯ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายของนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป