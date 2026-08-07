อลิอันซ์ อยุธยา ส่งเสริมคนไทยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤต เปิดพื้นที่ “Level Up the Care by Allianz Ayudhya นิทรรศการยกระดับ...ความเป็นห่วง” ในงาน Hug HeartYai

อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าสานพันธกิจในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกจังหวะของชีวิตและทุกวิกฤต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองหาดใหญ่ เปิดตัวพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “Level Up the Care by Allianz Ayudhya นิทรรศการยกระดับ...ความเป็นห่วง” ภายในงาน Hug HeartYai เทศกาลสร้างสรรค์ฟื้นใจเมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัย ผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสร้างความเข้าใจด้านความเสี่ยง เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในระยะยาว พร้อมจัดกิจกรรม MoveNow Heroes วิชาตัวลอย … วิชาชุบชีวิต เพื่อเสริมทักษะชีวิตให้เด็ก ๆ สามารถเอาตัวรอดในน้ำ และสามารถช่วยเหลือชีวิตคนอื่นในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น การรอรับมือกับวิกฤตเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากปราศจากความรู้และการเตรียมความพร้อม การส่งเสริมให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่เชื่อว่าความห่วงใยและการดูแลลูกค้าควรเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤต ไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้าและความยั่งยืน อลิอันซ์ อยุธยา กล่าวว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมให้กับผู้คนและชุมชน นิทรรศการ Level Up the Care by Allianz Ayudhya จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติที่อาจดูไกลตัว ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ได้จริง”
“การเปิดนิทรรศการภายในงาน Hug HeartYai สะท้อนความมุ่งมั่นของอลิอันซ์ อยุธยา ในการส่งเสริมการเตรียมพร้อมเชิงป้องกัน และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นว่า หากเราเริ่มต้นสำรวจความเสี่ยงของตนเองและเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ เราจะสามารถก้าวผ่านทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับที่อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นดูแลลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต”
คุณพัชรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันในระดับครอบครัว ธุรกิจ และชุมชน เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว ยังช่วยให้เมืองสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
นิทรรศการ Level Up the Care by Allianz Ayudhya ได้รับการออกแบบร่วมกับ HatYai Connext และทีมนักออกแบบ As Scene As Possible เพื่อเนรมิตพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะจัดวางเชิงประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ (Immersive Experience) ผ่านมิติความสูงต่ำและเส้นทางที่ซับซ้อนของ “เขาวงกตห่วงยาง” ที่ชวนให้ผู้เข้าชมก้าวเข้าสู่พื้นที่จำลองสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
เนื้อหาภายในนิทรรศการนำเสนอภายใต้แกนความคิดหลัก “YOURSELF” ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การรู้จักพื้นที่และประเมินความเสี่ยง การทำความเข้าใจบทบาทและวิธีรับมือ การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และการผนึกกำลังกับชุมชน โดย “ห่วงยาง” ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างโครงสร้างของเขาวงกต แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือและการพยุงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทศกาล Hug HeartYai ภายใต้แนวทาง “Embrace – Adapt – Activate: ตั้งหลัก ตั้งรับ ขยับเมือง”
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ยังมีโซน Prevention (การป้องกันและเตรียมพร้อม) ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจภูมิศาสตร์ ผังเมือง นวัตกรรมเตือนภัย ไปจนถึงแนวทางลดความเสี่ยงสำหรับภาคธุรกิจ ครอบคลุมทั้งการดูแลอาคาร อุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ธุรกิจสามารถเตรียมแผนรับมือและกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
การเปิดพื้นที่นิทรรศการในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของอลิอันซ์ อยุธยา ในการผลักดันให้การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างความตระหนักรู้ว่าการรับมือกับภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดปัญหา แต่เริ่มได้จากการเรียนรู้และป้องกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์
นอกเหนือจากกิจกรรมภายในงาน Hug HeartYai แล้ว อลิอันซ์ อยุธยา ยังร่วมกับสมาคม Teach for Life จัดเวิร์กชอป วิชาตัวลอย × วิชาชุบชีวิต ภายใต้โครงการ MoveNow Heroes ให้เด็กอายุ 8–12 ปี จำนวน 100 คน เพื่อฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด ตั้งแต่การหายใจในน้ำ การลอยตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อประคองตัวเมื่อตกน้ำ และการทำ CPR เบื้องต้น ไปจนถึงเทคนิค ตะโกน-โยน-ยื่น เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของเทศกาล Facebook และ Instagram : Hug HeartYai และ Hatyai Connext และ TikTok : Hug HeartYai
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