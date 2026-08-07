ยืนยันเปิดใช้ฟรี! มอเตอร์เวย์ M 6 บางปะอิน–ปากช่อง 21 ส.ค.69 ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เข้าออกด่านไหนได้บ้างเช็กเลย

กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ฟรี! ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เริ่มศุกร์ที่ 21 ส.ค.69 เริ่มทุกศุกร์เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) ขาออกวิ่งยาวส่วนขาเข้ากรุงเทพ ช่วง ปากช่อง - มวกเหล็ก เบี่ยงใช้ ถ.ธนะรัชต์เบี่ยงใช้ ถ.ธนะรัชต์ และ ถ.มิตรภาพ
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบาย Quick-Win ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน–นครราชสีมา ให้สามารถเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง
กรมทางหลวง จึงได้เร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ระยะทาง 110 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะเปิดใช้เส้นทาง ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป และจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2570 ซึ่งกรมทางหลวงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดสายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในระยะต่อไป
การเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอิน - ปากช่องในครั้งนี้ เป็นการเปิดใช้เส้นทาง M6 เพิ่มเติมจาก ช่วงปากช่อง–ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ได้เริ่มเปิดทดลองให้บริการ ฟรี ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มาตั้งแต่ปลายปี 2566 โดยจะยังเปิดให้ใช้เส้นทางได้ทุกวันตามปกติ แต่จะปิดทางเข้า-ออก M6 ที่เปิดใช้ชั่วคราว บริเวณ กม.65 ถ.มิตรภาพ ใกล้ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ให้ไปใช้ด่านปากช่อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
@ขาออกวิ่งได้ตลอดสาย ส่วนขาเข้ากรุงเทพ ช่วงปากช่อง - มวกเหล็ก เบี่ยงใช้ ถ.ธนะรัชต์ และ ถ.มิตรภาพ
สำหรับการใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เนื่องจากเส้นทางบางช่วงยังเสร็จไม่100% สามารถทำได้ดังนี้การจราจร
• ขาออกจาก กทม. สามารถใช้เส้นทาง M6 จากด่านบางปะอิน วิ่งไปลงด่านปากช่อง ถ.ธนะรัชต์ หรือจะวิ่งต่อเนื่องยาวๆ ไปถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวก
• ขากลับเข้า กทม. เนื่องจากมีงานก่อสร้างทางฝั่งขาเข้า ช่วงปากช่อง - มวกเหล็ก ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การเดินทางจากปากช่อง จึงต้องใช้ ถ.ธนะรัชต์ และ ถ.มิตรภาพ วิ่งมาเข้าที่ด่านมวกเหล็ก เพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งหน้าเข้าสู่ กทม.
• จุดเข้า-ออกที่เปิดให้ใช้งาน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก และด่านปากช่อง (กรณีวิ่งเข้า M6 ที่ด่านปากช่อง จะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งหน้าไปสีคิ้วหรือเมืองนครราชสีมาเท่านั้น)
• จุดพักรถที่เปิดให้บริการ จำนวน 2 แห่ง คือ จุดพักรถทับกวาง บริเวณ กม.65 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก มีห้องน้ำและเครื่องดื่มให้บริการ แต่ไม่มีปั๊มน้ำมันหรือจุดชาร์จรถไฟฟ้า
@ย้ำ!!! ใช้ได้เฉพาะรถ 4 ล้อ จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม.
ทั้งนี้ เนื่องจากเส้นทาง M6 ที่เปิดทดลองให้บริการนี้ ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างติดตั้งงานระบบต่างๆ กรมทางหลวงจึงกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชน สื่อมวลชน และเพจโซเชียลต่างๆ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับกำหนดวัน-เวลา จุดเข้า–ออก การใช้เส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง