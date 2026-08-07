กทม.ผนึกเดอะมอลล์จัด “EM-ROBIC DANCE FOR MOM @BENCHASIRI PARK” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2569

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรม “EM-ROBIC DANCE FOR MOM @BENCHASIRI PARK” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 เชิญชวนคู่แม่ลูก และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และความสนุกสนาน ณ อุทยานเบญจสิริ ตลอดเดือนสิงหาคม 2569
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “EM-ROBIC DANCE FOR MOM @ BENCHASIRI PARK” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป, เอ็ม ดิสทริค และประธานกรรมการ สยามพารากอน รีเทล ร่วมมอบต้นกล้าไม้ อาทิ ตะแบก เสลา อินทนิลน้ำ ขี้เหล็ก และสะเดา จำนวนกว่า 5,000 ต้น พร้อมเก้าอี้สนาม จำนวน 50 ตัว แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ สร้างร่มเงาและมุมพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนภายในอุทยานเบญจสิริ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กิจกรรม “EM-ROBIC DANCE FOR MOM @BENCHASIRI PARK” เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะชวนคนกรุงเทพฯ มาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพแล้วยังเป็นกิจกรรมที่มีความหมายเป็นพิเศษ เพราะจัดขึ้นในช่วงเดือนแห่งวันแม่เปิดโอกาสให้แม่ลูก และคนในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมที่สร้างทั้งสุขภาพกายและความสุขใจ สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้รับต้นกล้าพันธุ์ไม้และเก้าอี้สนามจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ อุทยานเบญจสิริแห่งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่ดีอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างพื้นที่สาธารณะที่ร่มรื่น น่าใช้งาน ให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
สำหรับบรรยากาศกิจกรรม “EM-ROBIC DANCE FOR MOM @BENCHASIRI PARK” วันแรก ซึ่งมี เบเบ้ - ธันย์ชนก ฤทธินาคา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายชื่อดัง เป็นผู้นำเต้นแอโรบิค ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเป็นคู่แม่ลูก รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
โดยหลังจากนี้ยังเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมใส่เสื้อสีฟ้ามาเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 ณ อุทยานเบญจสิริ เพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 และวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีนักร้องลูกทุ่งขวัญใจสายเต้นแอโรบิค “ฮาย อาภาพร” มาร่วมสร้างสีสันความสนุกด้วย