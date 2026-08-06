“สรรเพชญ”ลงพื้นที่”กาญจนบุรี”อัดฉีดงบกว่า 307 ล้านบาท ซ่อมสร้างถนน-แก้ปัญหาน้ำท่วม

“สรรเพชญ” ลงพื้นที่กาญจนบุรี ลุยตรวจโครงข่ายคมนาคม อัดงบปี 70 กว่า 307 ล้านบาท ซ่อมบำรุงถนนชำรุด เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มทางระบายน้ำ แก้น้ำท่วมซ้ำซาก เพิ่มศักยภาพขนส่ง-โลจิสติกส์
วันที่ 6 สิงหาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการด้านคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ได้นำเสนอแผนความต้องการประจำปีงบประมาณ 2570 ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ รวมกว่า 103.6 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3480 และ 3086 จึงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริเวณทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ บริเวณ กม. ที่ 28+180 เพื่อรับฟังแผนการพัฒนา การแก้ไข และป้องกันปัญหาการระบายน้ำ ซึ่งมักเอ่อล้นเข้าท่วมขังบนผิวทาง
ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ได้รายงานแผนงานงบประมาณ ปี 2570 วงเงินรวม 179.4 ล้านบาท ภาพรวมโครงการเป็นงานด้านการก่อสร้างถนน และงานอำนวยความปลอดภัย ในส่วนนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริเวณทางหลวงชนบทสาย กจ.4112 แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - อำเภอหนองปรือ เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาผิวจราจรชำรุดเสียหาย
ซึ่งในจุดนี้มีแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมปี 2570 อีกกว่า 24.9 ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง และโครงการก่อสร้างบำรุงถนน
นอกจากนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่ รวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงามรอบอ่างเก็บน้ำ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติและทิวเขา จึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอหนองปรือและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ได้กำชับ ทล. และ ทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่น ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ป้ายบอกทาง และความปลอดภัยบนเส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดได้อย่างไร้รอยต่อ