บอร์ดGPSCอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.55บาท/หุ้น

GPSCโชว์กำไรงวด6เดือนแรกปีนี้ จำนวน 3,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 % มาจากต้นทุนทางการเงินลดลงจากการคืนหนี้บางส่วนและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง บอร์ดบริษัทฯไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 55 สต. กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3กันยายนนี้
นางพรรณพร ศาสนนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 1,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้น จำนวน 5,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 901 ล้านบาทหรือโตขึ้น 18% เนื่องจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้นและสามารถรองรับการเรียกรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ขณะที่ในไตรมาสที่ 1ปี 2569 มีการหยุดซ่อมบำรุงตามเเผนงานควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า จำนวน 88 วัน โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ รายได้เพิ่มขึ้นตามการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 มีการหยุดซ่อมบำรุง 18วัน ขณะที่โรงให้ฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีกำในขั้นต้นลดลง
ส่วนผลประกอบการของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379 ล้านบาท หรือโตขึ้น 12 %เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือน ปี 2568 สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2,245 ล้านบาท ลดลง 428 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้บางส่วน และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น จำนวน 10,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 278 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลงเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าGSPP3 กับกฟผ. หมดอายุในเดือนมีนาคม 2568 และโรงไฟฟ้าGSPPPI Phasel กับกฟผ. หมดอายุในเดือนตุลาคม 2568 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2569 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 กันยายน 2569