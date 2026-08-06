BTS จับมือ ViaBus เช็กตำแหน่งรถไฟฟ้า 3 สายแบบเรียลไทม์

BTS - EBM - NBM จับมือ แอปพลิเคชัน ViaBus ยกระดับการติดตามตำแหน่งรถไฟฟ้า 3 สาย”เขียว-เหลือง -ชมพู”แบบเรียลไทม์
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมด้วยนายธวัชชัย พานิชยากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และสายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) ร่วมกับ นายอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และนายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการเงินนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดงาน “ViaBus จับมือ BTS EBM และ NBM ยกระดับแอปพลิเคชันติดตาม นำทางระบบขนส่งมวลชนแบบเรียลไทม์” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ผู้โดยสารสามารถติดตามตำแหน่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท และสายสีลม) รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง และสายสีชมพู ได้แบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับระบุจุดหมายปลายทางของแต่ละขบวน โดยข้อมูลดังกล่าวจะมาเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เช่น รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร ที่มีอยู่บนแอปพลิเคชัน ViaBus ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคน ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการรวมข้อมูลระบบขนส่งมวลชนแบบ Multi-modal ทั้งรถ ราง และเรือ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อสร้างการเดินทางแบบไร้รอยต่อ