EASTW จับมือ อจน. ศึกษา "Water Reuse" ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่อนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "การร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ของประเทศไทย" เพื่อหนุนความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ รองรับการเติบโตของเมือง อุตสาหกรรม และการลงทุนแห่งอนาคต
การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานศักยภาพในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งตอบโจทย์ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงภัยแล้ง และความต้องการใช้น้ำที่พุ่งสูงขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น Data Center, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และเซมิคอนดักเตอร์ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการน้ำที่นำไปปฏิบัติได้จริง
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นความคุ้มค่าตลอดทั้งระบบ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำน้ำบำบัดกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการพึ่งพาน้ำธรรมชาติและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยประสบการณ์โครงข่ายน้ำครบวงจรในพื้นที่ EEC ของอีสท์ วอเตอร์ จะช่วยต่อยอดให้โครงการนี้เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เสริมว่า ภารกิจหลักของ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผสานกับความเชี่ยวชาญของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาทั้งด้านเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของประเทศ มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามมาตรฐานสากล