BEM แจ้งซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 8 ส.ค. เวลา 01.30 – 03.00 น. ที่สถานีศูนย์สิริกิติ์ฯ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย รฟม., สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี, สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ, สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย, ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), สำนักงานเขตคลองเตย มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 01.30 – 03.00 น. ณ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200