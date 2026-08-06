เจาะลึกวิสัยทัศน์ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Wellness & Mindful Destination และโครงการใหม่ “Rest to Reset - เมื่อการพักผ่อน คือจุดเริ่มต้นของการบอกรักตัวเอง”
เทรนด์ Wellness Lifestyle กำลังเติบโตทั่วโลกและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนเลือกออกเดินทางเพื่อแสวงหาความสมดุล สอดรับกับยุทธศาสตร์ปี 2569 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน ททท. มุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ ภายใต้แนวคิด Value Over Volume ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความหมายให้กับทุกการเดินทางมากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังแนวคิดและการกำหนดทิศทางของโครงการใหม่ “Rest to Reset - เมื่อการพักผ่อน คือจุดเริ่มต้นของการบอกรักตัวเอง” ว่า
“วิถีชีวิตของคนปัจจุบันอยู่โหมด Always-On ที่ต้องเชื่อมต่อกับการทำงานและการสื่อสารผ่านหน้าจอแทบตลอดเวลา จนเกิดการเสพติดหน้าจอ ค่อย ๆ มีความเครียดสะสม และเหนื่อยล้าทางอารมณ์สูง ทำให้หลาย ๆ คนตกอยู่ในภาวะหมดไฟ (Burnout) และสมดุลชีวิตที่เคยมีได้ขาดหายไป โครงการนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อแนวคิดที่ว่า การพักผ่อนในวันนี้ไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวทั่วไป แต่คือการพักผ่อนเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูร่างกาย เยียวยาจิตใจ และกลับมา Reconnect กับตัวเองอย่างแท้จริง”
“โครงการ Rest to Reset จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคใหม่ ซึ่งนิยามการมีสุขภาพดีและจิตใจที่สงบให้เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ ที่สะท้อนถึงความฉลาดเลือกลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า สอดคล้องกับตัวเลขตลาด Wellness ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 6.6% ต่อปี”
“ในเชิงกลยุทธ์ เรามุ่งเจาะตลาดกลุ่ม Gen Y ถึง Middle Age ซึ่งเป็นวัยที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัว รวมไปถึงกลุ่ม Wellness Traveler ที่ไม่ได้มองหาเพียงทริปท่องเที่ยวแบบเก็บเช็กลิสต์หรือเช็กอินตามแลนด์มาร์ก แต่ต้องการ Slow Travel และท่องเที่ยวอย่างมีเป้าหมาย ใส่ใจในคุณภาพของประสบการณ์ รวมถึงตระหนักรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะให้อะไรกับตนเอง สังคม หรือสิ่งแวดล้อมบ้าง”
โครงการ Rest to Reset ได้คัดสรรสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทั่วไทยกว่า 30 รายการ ครอบคลุมทั้งที่พัก สปา คาเฟ่ และสายการบิน นำเสนอผ่าน 4 แกนหลักแห่งสมดุลชีวิต ได้แก่
• Eat Well: การปรับสมดุลโภชนาการและอาหารที่ใส่ใจระบบภายใน
• Sleep Well: การยกระดับการนอนหลับที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายแท้จริง
• Body Well: การดูแลร่างกายด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างในระยะยาว
• Mind Well: การสร้างสุขภาวะทางใจที่มั่นคงผ่านการเชื่อมโยงกับชุมชนและธรรมชาติ
พร้อมทั้งจัดทำ 5 เส้นทาง Rest to Reset ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ในการฟื้นฟูกายและใจ เพื่อให้ทุกคนได้เลือกออกเดินทางได้ตามเป้าหมายของตนเอง ประกอบด้วย
1. Release your stress : คลายความเหนื่อยล้า พักสายตาจากหน้าจอ ที่ จ.เชียงใหม่ – เชียงราย
2. Rebalance your body : สร้างสมดุลร่างกายและจิตใจด้วยกิจกรรมแอคทีฟ ที่ จ.นครราชสีมา
3. Refresh your mind : เติมจิตใจให้มีชีวิตชีวา พร้อมรับพลังงานบวก ที่ จ.สระบุรี – กรุงเทพฯ
4. Rearrange your senses : จัดระบบประสาทสัมผัสและใช้เวลากับธรรมชาติ ที่ จ.กาญจนบุรี
5. Recalibrate your inner clock : ปรับนาฬิกาชีวิตให้กลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์ ที่ จ. พังงา
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและ Wellness Lifestyle อาทิ Traveloka, Recharge Haven, Local Alike และ Sriwiang Heritage House เพื่อขับเคลื่อนโครงการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อกระตุ้นการออกเดินทางภายในประเทศ อาทิ ส่วนลด 100 บาท เมื่อจองที่พักผ่าน Traveloka ครบ 2,500 บาท เพียงใส่โค้ด “REST2RESET” หรือส่วนลด 100 บาท เมื่อจองทริปท่องเที่ยวชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม Local Alike เป็นต้น
“เพราะการพักผ่อนที่ดีไม่ได้จบลงเพียงเมื่อทริปสิ้นสุด แต่คือความรู้สึกที่ติดตัวกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการ Rest to Reset อยากขอเชิญชวนทุกคนออกเดินทางเพื่อค้นหาวิธีดูแลตัวเองในแบบที่ใช่ ผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยที่ผสานทั้งธรรมชาติ ศิลปะ และวิถีชุมชน เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลากับตัวเอง และกลับมาบอกรักตัวเองอีกครั้ง” นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย
ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ภายใต้โครงการ Rest to Reset - เมื่อการพักผ่อน คือจุดเริ่มต้นของการบอกรักตัวเอง ได้ทาง
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