เจาะอินไซต์ “Women Economy” ผู้หญิงมีบทบาทตัดสินใจในครัวเรือนมากที่สุด

การตลาด - เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เผยอินไซต์ Women Economy จากสมาชิก M Card พบ ผู้หญิงมีบทบาทตัดสินใจในครัวเรือน ทั้งของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว ในหลายหมวดสินค้า จึงพร้อมเปิดตัวแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED 2026 : SUNFLOWER SOCIAL CLUB” ตลอดเดือนสิงหาคม ถ่ายทอดแนวคิดการดูแลผู้หญิงแบบรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม การใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจ
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลของเราไม่ได้สะท้อนเพียงว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง แต่ยังสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ตัดสินใจหลักของการใช้จ่ายในครัวเรือน หลายครั้งผู้หญิงไม่ได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังเลือกซื้อให้ลูก คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การเข้าใจผู้หญิง จึงหมายถึงการเข้าใจการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายของทั้งครอบครัว
Retail ในอนาคตจะไม่ได้แข่งขันกันด้วยจำนวนร้านค้า แต่แข่งขันกันด้วยความเข้าใจลูกค้า Data จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการทำการตลาด แต่เป็น ‘หัวใจของการออกแบบสินค้า บริการ พื้นที่ และประสบการณ์’ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก M Card พบว่า ผู้หญิงสร้างยอดใช้จ่ายกว่า 70% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ตัดสินใจสำคัญของการใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งไม่ได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับสมาชิกในหลากหลาย กลุ่มสินค้า ตั้งแต่ความงาม แฟชั่น อาหาร สุขภาพ การศึกษา ไปจนถึงการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว
ขณะเดียวกัน ยังพบว่า กลุ่ม DINK (Double Income, No Kids) แม้มีจำนวนไม่มาก แต่มีมูลค่าการใช้จ่าย สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 10 เท่า และมีพฤติกรรมใช้จ่ายแบบ Cross-Category Shopping เลือกซื้อสินค้าหลายหมวดในการใช้จ่ายต่อครั้ง ตั้งแต่สินค้า Beauty & Wellness แฟชั่น อาหาร ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจความต้องการของผู้หญิงในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อนำไปสู่การออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำ
กลุ่มที่สอง คือ Family Lifestyle หรือกลุ่มคุณแม่ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของลูกค้าผู้หญิงทั้งหมด โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการใช้จ่ายของทั้งครอบครัว และในกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่ม Career Builder หรือผู้หญิงวัยทำงาน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของลูกค้าผู้หญิงทั้งหมด ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความคล่องตัว และการดูแลตัวเอง หรือ Multi-brand Beauty Store, Valet Parking รวมถึงบริการด้านการวางแผนทางการเงินและประกันภัย
นางสาววรลักษณ์ กล่าวย้ำว่า ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้เราไม่ได้ออกแบบศูนย์การค้า จากสมมติฐาน แต่ใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าในการพัฒนาพื้นที่ สินค้า บริการ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ‘ผู้หญิง’ เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจที่แท้จริง
จากแนวคิดดังกล่าว เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์จึงต่อยอดสู่แคมเปญ “THE MALL LIFESTORE WOMEN INSPIRED 2026 : SUNFLOWER SOCIAL CLUB” ระหว่างวันที่ 7–13 สิงหาคม 2569 ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ถ่ายทอดแนวคิดการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงผ่านกิจกรรมด้าน Beauty, Wellness, Learning และ Inspiration พร้อมสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรชั้นนำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ดูแลตัวเอง เติมเต็มแรงบันดาลใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
พร้อมกันนี้ยังสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคน ผ่านดอกทานตะวันกว่า 1 ล้านดอก ที่ไม่เคยมีมาก่อนใจกลางกรุงเทพฯ ในรูปแบบ ‘Sunflower House’ ในธีม Grow Your Light ด้วยกิจกรรมที่นำเสนอพลังบวก มุมมอง แนวคิด การพัฒนาตัวเอง การดูแลตัวเองตลอด 7 วัน ของการจัดงาน และยังจัดกิจกรรม THE MALL LIFESTORE BEAUTY & LONGEVITY และ THE MALL LIFESTORE MOMGEVITY รวมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม สุขภาพ และเวชศาสตร์ชะลอวัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Beauty & Wellness ผ่าน Guru Session จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ขยายไปยัง เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ บางแค งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช ตลอดเดือนสิงหาคม นี้
”เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เชื่อว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้หญิง ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับครอบครัว สังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก เพราะเมื่อเราเข้าใจผู้หญิง เราก็สามารถออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวได้เช่นกัน“ นางสาววรลักษณ์ กล่าวสรุป.