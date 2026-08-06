MEA ต้อนรับ มท.2 และ PEA เยี่ยมชม MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชม MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย โดยมี นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ MEA และคณะผู้บริหาร MEA ให้การต้อนรับ ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ มท.2 และคณะ ได้ชมนิทรรศการ โดยมีวิทยากรของ MEA นำชมและถ่ายทอดเรื่องราวพัฒนาการของกิจการไฟฟ้าไทย ณ พื้นที่ประวัติศาสตร์โรงไฟฟ้าวัดเลียบ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทย และเคยเป็นที่ทำการของบริษัท ไฟฟ้าสยาม จำกัด อันเป็นรากฐานสำคัญของกิจการไฟฟ้าในเขตพระนคร ก่อนพัฒนาสู่การจัดตั้ง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบัน
MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ MEA พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องราวกิจการไฟฟ้าไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแสงแรกแห่งสยามและโรงไฟฟ้าวัดเลียบ สู่การพัฒนาระบบไฟฟ้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สะท้อนความมุ่งมั่นของ MEA ในการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงาน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของกิจการไฟฟ้าไทย และบทบาทของ MEA ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาเมืองมหานครอย่างยั่งยืน