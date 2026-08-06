กรมขนส่งฯ จ่อทบทวนสิทธิ์หน่วยงานรัฐเชื่อม ยกระดับสกัดข้อมูลรั่ว

กรมการขนส่งทางบก ระงับและรีเซทรหัสผ่านใหม่ 3 Userหน่วยงานรัฐ อ้างจุดข้อมูลรั่ว ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จ่อทบทวนสิทธิ์การเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานยกระดับความปงอดภัย พร้อมดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถ โดยตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก 3 แหล่งบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ เทศกิจเขตบางกอกน้อย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกองกำลังสุรสีห์ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง 3 หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญ รวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-Service ของกรมการขนส่งทางบกทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหาย
กรมการขนส่งทางบก ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท. หรือตำรวจไซเบอร์) เข้าควบคุมสถานการณ์และปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติในทันที จนสามารถระงับเหตุและแก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วงแล้วหลังมีผู้นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย
และ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุด กรมการขนส่งทางบก เตรียมพิจารณาทบทวนเรื่องการให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ขอนำข้อมูลของกรมฯ ไปใช้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับ ควบคุม และดูแลรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานไม่เพียงพอ จนเป็นช่องโหว่ให้เกิดการลักลอบนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบต่อไปในอนาคตได้
นอกเหนือจากการระงับสิทธิ์การใช้งานของหน่วยงานที่มีปัญหาแล้ว กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี และจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดทางอาญากับบุคคลที่กระทำความผิดและมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยอย่างเข้มงวดและถึงที่สุดต่อไป
ทั้งนี่ ยืนยันกับประชาชนคลายความกังวลว่าข้อมูลที่หลุดไปเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใด ๆ ได้หากไม่มีการยืนยันตัวตน พร้อมทั้งเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลรถยนต์ของท่านมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหากท่านได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ห้ามกดลิงก์ ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก และห้ามทำธุรกรรมทางการเงินตามคำกล่าวอ้างโดยเด็ดขาด