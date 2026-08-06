สบพ. จับมือสนามบิน อินชอน เสริมขีดความสามารถการพัฒนาบุคลากรการบิน

“ภัทรพงศ์" หนุน สถาบันการบินพลเรือน จับมือ Incheon Airport เสริมขีดความสามารถด้านการพัฒนาบุคลากรการบิน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐาน World-Class
วันนี้ (5 สิงหาคม 2569) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Incheon International Airport Corporation (IIAC) เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เสริมสร้างขีดความสามารถการฝึกอบรม และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล (World-Class Infrastructure) ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการผลักดันให้ สบพ. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Aviation Training Hub)
“พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สบพ. และ IIAC ในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในการบูรณาการความร่วมมือผลักดันโครงการสำหรับบุคลากรด้านการบินยุคใหม่ โดยดึงเอาความเชี่ยวชาญระดับโลกและความรู้ชั้นนำในอุตสาหกรรมของบริษัท ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน จำกัด มาใช้ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยจุดแข็งของ IIAC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการ Incheon Airport Aviation Academy (IAAA) ศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำที่ได้รับการรับรองสถานะ TRAINAIR PLUS Full Member ระดับภูมิภาค (RTCE) จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรสมรรถนะคุณภาพสูง การร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินระดับสากล" นายภัทรพงศ์ กล่าว
ด้านนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สบพ. และ IIAC มีความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งความสำเร็จที่ผ่านมาของ สบพ. ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นนี้ และภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี (2570-2572) ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านการบินอย่างเต็มรูปแบบ
โดย สบพ. จะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อขยายฐานผู้เข้ารับการอบรม การจัดประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในมิติต่างๆ ในขณะที่ IIAC จะเข้ามาสนับสนุนด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรมการฝึกอบรม (Training Programs) ตลอดจนการจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ Mr. Sanghoon Yum, Executive Director ของ Incheon Airport Aviation Academy ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน