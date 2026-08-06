AOT สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสา “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ “

AOT ร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสา “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ส่งเสริมสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียม
นายมนตรี เดชาสกุลสม กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และประธานกรรมการธรรมาภิบาล และนางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา AOT เข้าร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการออกหน่วยแพทย์ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสา พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 11 โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ และประธานบริหารโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสำนักงานพระคลังข้างที่ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการรักษา รวมถึงสนับสนุนระบบสาธารณสุขด้านทันตกรรมที่เป็นธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด และให้ทันตสุขศึกษา เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยมีพนักงานจิตอาสา AOT เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสา พร้อมมอบน้ำดื่ม AOT แก่ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ AOT ให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ AOT ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)