ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เอาใจผู้มาใช้บริการอาคาร C ปรับอัตราค่าที่จอดรถ

DAD สนองนโยบายรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยปรับอัตราค่าที่จอดรถอาคาร C สนับสนุนผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ กิน ดื่ม ชอป และออกกำลังกาย เปลี่ยนภาพสถานที่ทำงานราชการแบบเดิมๆ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development สนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการปรับอัตราค่าบริการที่จอดรถอาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยผู้มาใช้บริการ เช่น การติดต่อหน่วยงานราชการ การจับจ่ายใช้สอย การออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่น ๆ จะได้รับสิทธิ์จอดรถฟรี 1 ชั่วโมงแรก และหากจอดรถไม่เกิน 3 ชั่วโมง จะชำระค่าบริการเพียง 20 บาท
ผู้ใช้บริการสามารถนำบัตรจอดรถพร้อมหลักฐานการใช้บริการ (ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ) มาประทับตรา E-Stamp ได้ที่จุดให้บริการภายในอาคาร เพื่อรับสิทธิ์อัตราค่าจอดรถพิเศษได้ทันที โดยสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งร้านค้าและบริการต่าง ๆ ฟิตเนส Big Gym การใช้บริการ Co-Working Space และการติดต่อหน่วยงานราชการ
นอกจากการเป็นสถานที่ราชการแล้ว DAD ยังต้องการให้อาคาร C เป็น Lifestyle Destination ที่รองรับการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร ซื้อสินค้า ใช้พื้นที่ทำงาน หรือออกกำลังกาย ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
ปัจจุบัน อาคาร C เป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการ ร้านค้า และบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจร ทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายแบรนด์ ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ไปรษณีย์ ฟิตเนสครบวงจร และพื้นที่ Co-Working Space ที่ให้บริการทั้งแบบรายวัน รายเดือน และห้องประชุม รวมถึงพื้นที่จัดอิเวนต์และห้องจัดเลี้ยง โดยมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 400 คัน พร้อมระบบ Smart Parking ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ สามารถใช้เวลาภายในอาคารกับทุกกิจกรรมได้อย่าง “สะดวกและคุ้มค่า”