สยาม ทาคาชิมายะ ชวนบอกรักแม่ผ่านแคมเปญ "Dear All Moms" ช็อปคุ้ม รับของขวัญ พร้อมกิจกรรมสุดอบอุ่นวันแม่

ฉลองวันแม่แห่งชาติ 2569 กับโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 30% พร้อมรับฟรีที่รัดผม JIM THOMPSON และกิจกรรมสร้างความทรงจำแสนพิเศษสำหรับทุกครอบครัว ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคมนี้
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม ชวนทุกครอบครัวร่วมส่งมอบความรักและความห่วงใยให้กับคุณแม่คนสำคัญ เติมเต็มความสุขและความอบอุ่นในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ผ่านแคมเปญ "Dear All Moms" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความรักและความผูกพัน โดยรวบรวมสินค้าและของขวัญหลากหลายประเภทจากแบรนด์ชั้นนำทั้งจากญี่ปุ่นและนานาชาติ ทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพ หรือไลฟ์สไตล์ไอเทมที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณและความรักที่มีต่อคุณแม่ พร้อมมอบสิทธิพิเศษกับสินค้าแบรนด์ดังจากทุกแผนกที่ร่วมรายการลดสูงสุด 30% ตลอดรายการ พร้อมของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 3-12 สิงหาคม 2569
พิเศษสำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในห้างฯ ครบ 8,000 บาท รับฟรี ที่รัดผม JIM THOMPSON มูลค่า 790 บาท ของขวัญสุดพิเศษที่สะท้อนความงดงามเหนือกาลเวลา เหมาะสำหรับมอบให้คุณแม่หรือคนพิเศษในโอกาสวันแม่ โดยจำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน และรวม 250 สิทธิ์ นอกจากประสบการณ์การช็อปปิงที่คุ้มค่า ยังมีกิจกรรมพิเศษในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้คุณแม่และลูกได้ใช้เวลาร่วมกัน พร้อมเก็บภาพความประทับใจในวันสำคัญ โดยลูกค้าที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้า กดติดตาม TikTok : SIAM Takashimaya ถ่ายภาพคู่แม่-ลูกภายในห้างฯ และโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก#SIAMTakashimaya และ#DearAllMoms รับทันที คูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
เพื่อร่วมส่งต่อความรักและความกตัญญูในวันแม่แห่งชาติ สยาม ทาคาชิมายะ ยังจัดเตรียม ดอกคาร์เนชั่นสีแดง สัญลักษณ์แห่งความรักและความเคารพที่มีต่อมารดาตามวิถีของชาวญี่ปุ่น มอบให้แก่ลูกค้าที่สวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าในวันที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ Information ชั้น G จำนวนจำกัด 100 ดอก
แคมเปญ "Dear All Moms" สะท้อนถึงความตั้งใจของสยาม ทาคาชิมายะในการมอบมากกว่าประสบการณ์การช็อปปิง ด้วยการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความผูกพันให้กับทุกครอบครัว ภายใต้บรรยากาศการบริการอันประณีตตามแบบฉบับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมบอกรักคุณแม่ผ่านของขวัญชิ้นพิเศษ กิจกรรมแสนอบอุ่น และสิทธิประโยชน์มากมาย ในแคมเปญ "Dear All Moms" ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2569 ณ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-011-7500 หรือทาง LINE: SIAM Takashimaya