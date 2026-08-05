“THE BEST MUM DESERVES THE BEST” ไอคอนสยามชวนลูกเปลี่ยนจาก ‘ผู้รับ’ เป็น ‘ผู้ให้’ ในวันแม่

สร้างโมเมนต์พิเศษ มอบของขวัญแทนใจ และใช้เวลาคุณภาพกับคุณแม่ผ่านประสบการณ์ การช็อปปิง ร้านอาหาร และกิจกรรมวันแม่ครบครัน ณ ไอคอนสยาม
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำบทบาทการเป็น Global Experiential Destination ที่รวบรวมประสบการณ์ระดับโลกไว้ในจุดหมายปลายทางเดียว จัดแคมเปญฉลองวันแม่ “THE BEST MUM DESERVES THE BEST” เพื่อเชิดชูคุณแม่ผู้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว พร้อมเชิญชวนลูก ๆ เปลี่ยนบทบาทจาก ‘ผู้รับ’ เป็น ‘ผู้ให้’ ด้วยการบอกรักและตอบแทนคุณแม่ผ่านสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งโมเมนต์สุดประทับใจ ของขวัญแทนใจ และประสบการณ์แห่งความสุขที่มีความหมายร่วมกันในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ โดยผสานประสบการณ์การช็อปปิง รับประทานอาหาร และกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำแสนพิเศษในโอกาสสำคัญแห่งปี
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "วันแม่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกันมากที่สุด เราจึงมองว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการไม่ได้จำกัดเพียงของขวัญ แต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำที่ได้ใช้ร่วมกับคนในครอบครัว ไอคอนสยามจึงออกแบบแคมเปญ THE BEST MUM DESERVES THE BEST ให้เป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองวันแม่ ผ่านการส่งมอบ 3 ประสบการณ์สำคัญ ทั้งการสร้างโมเมนต์อันน่าประทับใจร่วมกัน การเลือกสรรสิ่งพิเศษแทนคำขอบคุณ และการส่งต่อความรักความผูกพันให้กับผู้หญิงคนสำคัญที่สุดในชีวิต เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถสร้างวันพิเศษที่มีความหมายและเติมเต็มวันแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
เพื่อถ่ายทอดแนวคิด "เพราะผู้ให้สิ่งที่ดีที่สุด คือคนที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด" ไอคอนสยามได้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์พิเศษผ่าน 3 สิ่งที่ดีที่สุดที่สะท้อนความตั้งใจในการมอบให้กับคุณแม่ทุกคน
• THE BEST MOM DESERVES THE BEST MOMENTS
ไอคอนสยามชวนทุกครอบครัวร่วมสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ ผ่านประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด ICONIC EXPERIENCES WITH MUM ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่สร้างความสุขและช่วงเวลาที่ไม่อาจลืมเลือน เพราะของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่อาจไม่ใช่เพียงสิ่งของ แต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ใช้ร่วมกันกับคนในครอบครัว ผ่านกิจกรรมและแลนด์มาร์กที่พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจตลอดวันแม่ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น The ICONIC Multimedia Water Feature การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดียที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ริเวอร์ พาร์ค, Waterfall ‘LOVE MUM’ น้ำตกในโซนอลังการ ชั้น 6 และ Infinity Forest by SOFTLAB บริเวณนภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7 ซึ่งพร้อมเติมเต็มวันแม่ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจสำหรับทั้งครอบครัว
• THE BEST MOM DESERVES THE BEST DEALS
เติมเต็มการบอกรักแม่ผ่านการเลือกสรรสิ่งพิเศษแทนใจ ด้วยของขวัญจากแบรนด์ชั้นนำที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมชวนครอบครัวใช้เวลาร่วมกันผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับเวิลด์คลาสจาก Blue by Alain Ducasse เพื่อส่งมอบวันแม่ที่สมบูรณ์แบบให้กับคนสำคัญที่สุดในชีวิต นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกสรรของขวัญและใช้เวลาร่วมกับครอบครัว โดยมอบของสมนาคุณ บัตรกำนัลร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงบัตรกำนัลเพื่อสุขภาพและความงาม เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมด้วยโปรโมชั่น กิจกรรม และบริการพิเศษจากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงเมนูและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านอาหารต่าง ๆ ภายในไอคอนสยาม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้เลือกสรรของขวัญ ชวนคุณแม่ออกมารับประทานอาหาร และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายตลอดช่วงเทศกาลวันแม่
• THE BEST MOM DESERVES THE BEST LOVE
ส่งต่อสารสำคัญของแคมเปญผ่านคอนเทนต์พิเศษ BEST DAY WITH BEST MUM ถ่ายทอดเรื่องราวของพี่น้องสองหนุ่มหล่อ ภู ธัชชัย - ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล ที่ร่วมกันสร้างวันพิเศษให้กับคุณแม่แทนคำขอบคุณในวันแม่ปีนี้ โดยสะท้อนแนวคิด “เปลี่ยนจากผู้รับ เป็นผู้ให้” ผ่านกิจกรรมตลอดหนึ่งวันที่ไอคอนสยาม ทั้งการเลือกซื้อของขวัญ การรับประทานอาหาร และการร่วมสัมผัสประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไอคอนสยาม ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน และความหมายของการตอบแทนผู้หญิงคนสำคัญที่สุดในชีวิต ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ใช้ร่วมกันในครอบครัว
ด้าน เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ขอเชิญชวนคุณแม่และทุกคนในครอบครัวร่วมย้อนวันวานไปกับความไพเราะของบทเพลงอมตะ และสนุกสนานกับการเต้นลีลาศในงาน “สุขสนุก มนต์เสน่ห์ลีลาศ” พบกับบทเพลงสุนทราภรณ์สุดคลาสสิก ขับร้องโดย พรศุลี วิชเวช นักร้องนำหญิงระดับดาวค้างฟ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ผู้ได้รับฉายาว่า "การเวกเสียงใส" และ ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ นักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยเหล่านักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ภายในงานจะได้พบกับการเปิดฟลอร์ลีลาศสุดพิเศษจาก ออย-เพชรลดา รุ่งเรือง นักแสดงหญิงรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและชวนทุกท่านออกสเต็ปไปพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00-18.30 น. ณ ลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G พร้อมกันนี้ ร้าน “ห้องภาพวันวาน” ณ เมืองสุขสยาม ร่วมส่งต่อความรักและความอบอุ่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการบันทึกภาพแห่งความทรงจำ เมื่อถ่ายภาพคู่ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 หรือควงคุณแม่มาถ่ายภาพในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 รับภาพถ่ายฟรี ในราคาพิเศษเพียง 599 บาท เท่านั้น
นอกจากนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม ขอร่วมส่งต่อความรักและความอบอุ่นในโอกาสวันแม่ผ่านแคมเปญ “Dear All Moms” ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2569 ชวนทุกครอบครัวร่วมบอกรักและแทนคำขอบคุณแด่คุณแม่คนสำคัญ ด้วยกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความผูกพัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 30% ตลอดรายการ รวมถึงกิจกรรมพิเศษในวันที่ 12 สิงหาคม ที่เปิดโอกาสให้แม่และลูกได้เก็บภาพความทรงจำร่วมกัน พร้อมรับคูปองพิเศษและดอกคาร์เนชั่นสีแดง สัญลักษณ์แห่งความรักและความกตัญญู
ร่วมสร้างโมเมนต์พิเศษและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้หญิงที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ กับแคมเปญ “THE BEST MUM DESERVES THE BEST” ณ ไอคอนสยาม ตลอดช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2569 นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร.1338 หรือ www.iconsiam.com