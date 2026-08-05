อินทนิล เปิดตัว AiricanoTM และ Cloud Matcha

อินทนิล เดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์การดื่มรูปแบบใหม่ เปิดตัว 2 เมนูใหม่ AiricanoTM และ Cloud Matcha ถ่ายทอดแนวคิดการรังสรรค์เครื่องดื่มสไตล์สเปเชียลตี้ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและความใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อมอบทั้งรสชาติ รสสัมผัส และประสบการณ์การดื่มที่แตกต่าง ในรูปแบบที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน
นางสาวนิภาภรณ์ จักรพิทักษ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องดื่มไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มอบความสดชื่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของ ไลฟ์สไตล์และช่วงเวลาแห่งความสุขของผู้บริโภค อินทนิลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำ รวมถึงความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในการสร้างสรรค์เมนูกาแฟและชา เพื่อส่งมอบทั้งรสชาติ รสสัมผัส และประสบการณ์การดื่มที่แตกต่าง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพใน ทุกแก้ว คือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกวัน
ล่าสุดได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การดื่มรูปแบบใหม่ เปิดตัว 2 เมนูใหม่ คือ 1.AiricanoTM – แอริกาโน่ ถ่ายทอดเสน่ห์ของกาแฟอเมริกาโน่ในมิติใหม่ ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% ผ่านกระบวนการสตีมจนเกิดเป็นเลเยอร์ไมโครโฟมเนื้อละเอียด ช่วยให้รสสัมผัสนุ่มละมุน เบาสบาย และดื่มง่ายขึ้น โดยยังคงกลิ่นหอมและเอกลักษณ์ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วน มีให้เลือกทั้งสูตรออริจินัล และอีก 3 รสชาติ ได้แก่ ยูซุ ลิ้นจี่ และคาราเมล เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ความชื่นชอบของผู้บริโภคในแต่ละสไตล์ ในราคาเริ่มต้น 60 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับอเมริกาโน่เย็นแต่ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป
2.Cloud Matcha – มัทฉะคลาวด์ ถ่ายทอดความประณีตด้วยเทคนิคตีโฟมมัทฉะจนเนื้อเนียนนุ่มบนน้ำมะพร้าวสดผสมเนื้อมะพร้าว เกิดเป็นความละมุนของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ค่อยๆ ผสานกันอย่างลงตัว ความเข้มข้นและอูมามิของอูจิมัทฉะจากประเทศญี่ปุ่นตัดกับความหอมหวานธรรมชาติของน้ำมะพร้าว ในราคาเริ่มต้น 85 บาท มอบประสบการณ์การดื่มที่สดชื่น เพลิดเพลินแตกต่างจากเมนูมัทฉะแบบเดิม
“การเปิดตัวทั้งสองเมนูไปพร้อมกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้มองหาเพียงเครื่องดื่มรสชาติดี แต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การดื่ม ความแปลกใหม่ รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบและการรังสรรค์เมนูที่มีเอกลักษณ์ อินทนิลจึงปรับกลยุทธ์ Premiumization ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านกาแฟและชา ยกระดับพอร์ตเครื่องดื่ม ผสานทั้งศาสตร์ของรสชาติและศิลปะของการนำเสนอ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและความแตกต่างของเครื่องดื่มมากขึ้น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในตลาดกาแฟและเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูง และขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาเมนูคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า”
นอกจากนี้ อินทนิลยังมีทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ ผ่าน The Royal Blossom Dynasty Seasonal Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มสไตล์ม็อกเทล ถ่ายทอดการจับคู่รสชาติของกลิ่นหอมจากดอกไม้และความสดชื่นของเบอร์รี กับเมนูยอดนิยม กาแฟ ชา โกโก้ และมัทฉะ พร้อมไซรัปสูตรพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์การดื่มด่ำรสชาติที่มีมิติ สดชื่น และแปลกใหม่ สะท้อนแนวคิดของอินทนิลในการสร้างสรรค์เมนูที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายไลฟ์สไตล์ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2569
ทั้ง 3 เมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟที่ร้านอินทนิลทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มที่ผสานคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอินทนิลในการนำเสนอเครื่องดื่มคุณภาพที่เข้าถึงได้ พร้อมส่งต่อแนวคิด ทุกแก้วคือคุณภาพ ทุกวันคือความสุข สู่ผู้บริโภค.