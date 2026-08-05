แอลจี ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 จัดใหญ่แคมเปญ “LG Make It Yours. Make It Easy.”

แอลจี ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์การเป็น Smart Life Solution Company ด้วยการเปิดตัวแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปีอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “LG Make It Yours. Make It Easy.” ให้ทุกวันง่ายขึ้น เพื่อให้คุณได้เป็นตัวเองมากขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้มีความสะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยแคมเปญดังกล่าวถือเป็นการผสานความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งสร้างความผูกพันและมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ
ก้าวสำคัญของแอลจีในปีที่ 38 นี้ ถูกขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ที่ต้องการเปลี่ยนความยุ่งยากในชีวิตประจำวันให้เป็นเรื่องง่าย โดยมีรากฐานมาจาก 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่:
- Easy to Live (ยกระดับชีวิตให้ง่ายขึ้นอย่างแท้จริง): นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อและสั่งการได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในทุกกิจกรรม
- Easy to Own (เป็นเจ้าของนวัตกรรมพรีเมียมได้ง่ายยิ่งขึ้น): มอบข้อเสนอและแคมเปญส่งเสริมการขายที่ให้ความคุ้มค่า ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
- Easy to Trust (สร้างความไว้วางใจสูงสุด): ยกระดับมาตรฐานการบริการและการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจและไร้กังวลตลอดการใช้งาน
แนวคิดทั้ง 3 ประการนี้ ได้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุด ซึ่งนำเสนอไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบนิเวศเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจี (LG Ecosystem) ที่เข้ามาช่วยลดภาระงานบ้าน และเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญของแคมเปญนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปีที่แอลจีอยู่เคียงข้างคนไทย เราตระหนักดีว่าท่ามกลางวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยรายละเอียด 'ความเรียบง่าย' คือสิ่งที่ทุกคนมองหา แคมเปญ ‘LG Make It Yours. Make It Easy.’ ในปีนี้ จึงถูกรังสรรค์ขึ้นจากความตั้งใจสูงสุดของเราที่ว่า 'เราอยากให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน' ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญในการก้าวสู่การเป็น ‘Smart Life Solution Company’ อย่างเต็มรูปแบบ เพราะแอลจีเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีที่สุดไม่ใช่นวัตกรรมที่ซับซ้อนที่สุด แต่คือเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และสามารถฝากฝังความไว้วางใจได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความยุ่งยากของงานบ้านให้กลายเป็นความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทำในสิ่งที่รัก และสัมผัสความสุขในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามปรัชญา ‘Life’s Good’ ที่เรายึดมั่นเสมอมา
เพื่อแทนคำขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย แอลจีพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยแคมเปญโปรโมชันที่มอบความคุ้มค่าที่สุดของปีผ่านช่องทาง Online Brand Shop (OBS) พบกับข้อเสนอสุดเร้าใจด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 65% ครอบคลุมทุกหมวดผลิตภัณฑ์ พร้อมสิทธิพิเศษเหนือระดับ สำหรับสมาชิก LG Member รับส่วนลดเพิ่มเติมทันที 10% ความคุ้มค่ายังทวีคูณเมื่อซื้อสินค้าชิ้นที่สองขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% นอกจากนี้แอลจียังอัดฉีดความคุ้มค่าขั้นสุด มอบส่วนลดเงินสดเพิ่มเติม 1,000 บาท และ 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จตามลำดับ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำให้การเป็นเจ้าของนวัตกรรมเป็นเรื่องง่าย ด้วยสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน และปิดท้ายความประทับใจด้วยบริการจัดส่งฟรีภายในวันทำการถัดไป (Next-Day Delivery) ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่แอลจีตั้งใจรังสรรค์เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง
นอกจากความคุ้มค่าจากโปรโมชันส่วนลดสุดพิเศษแล้ว แอลจียังเดินหน้าคืนกำไรสูงสุดให้กับผู้บริโภคชาวไทย ผ่านกิจกรรมลุ้นโชคครั้งใหญ่ “แอลจีชวนช็อปสุดคุ้ม ลุ้น Go Korea! 2026 LG Birthday Lucky Draw Activity” โดยผู้ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีจาก www.LG.com/th และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบทุก 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) ต่อหนึ่งใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของทริปในฝัน รับแพ็กเกจท่องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบง่ายๆ เพียงลงทะเบียนพร้อมอัปโหลดหลักฐานการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง LINE Official Account: @LGThailand โดยสามารถร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 – 11 กันยายน 2569 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th/birthday/
การเปิดตัวแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปีในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย แต่ยังเป็นการยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของแอลจีภายใต้ปรัชญา “Life’s Good” ที่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมอันล้ำสมัย เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีกว่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความสุขและง่ายดายยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน.