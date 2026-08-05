LINE เผย Insight 2026 พร้อมกางโรดแมพ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

LINE ประเทศไทย เผยอินไซต์และทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มในงาน LINE Thailand Business Insight 2026 ชูแนวคิดขับเคลื่อน LINE สู่การเป็น Trusted Platform สำหรับผู้ประกอบการไทย พื้นที่ให้ทุกธุรกิจมั่นใจในการสร้าง Trust และความสัมพันธ์กับผู้ใช้ นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
นายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีช่องทางขายที่หลากหลายเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ Customer Journey รวมถึงการเข้าไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญ ในไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยข้อมูล เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันกับแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ โดย LINE พร้อมเดินหน้าในบทบาทพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ทุกธุรกิจสามารถไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่นผ่านโซลูชันและบริการที่หลากหลาย ช่วยให้ทุกธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตด้วย Trust ได้ในทุกมิติ
• Chat Commerce หัวใจสร้างธุรกิจโตในไทย
การทำธุรกิจในรูปแบบ Chat Commerce ยังคงเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตของภาคธุรกิจในไทย สะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมการใช้งาน LINE OA ช่องทางหลักที่ภาคธุรกิจใช้งานอย่างแพร่หลายและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดการสนทนาบน LINE OA สูงถึง 12,000 ล้านครั้งในปี 2568 ที่ผ่านมา ยอดการเพิ่มเพื่อนบน LINE OA กว่า 800 ล้านครั้งในครึ่งปีแรกของปี 2569 สะท้อนให้เห็นว่า 'แชท' ไม่ได้เป็นเพียงช่องทางการสื่อสาร แต่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตของธุรกิจในโลกดิจิทัล
ทั้งนี้ LINE มุ่งพัฒนาสู่การเป็น Chat Commerce Engine กลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถบริหารการขายผ่านแชทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านแผนการพัฒนาใน 3 ด้านสำคัญด้วยกัน ได้แก่
(1) Seller AI Automation พัฒนาระบบให้ร้านค้าเปรียบเสมือนมี Seller Agent บนแชทผ่าน AI ลดภาระแอดมิน เก็บตกโอกาสปิดการขายที่เคยหลุดลอยไป หลังพบว่ากว่า 90% ของแชทใหม่ไม่ได้รับการติดตามหลังการตอบกลับครั้งแรก
(2) Customer Data Agent เน้นพัฒนาฟีเจอร์ Customer Profile สู่แหล่งรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิม
(3) Return on Broadcast Spend ระบบวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบรอดแคสต์ที่ชัดเจน ช่วยให้ร้านค้าสามารถวางแผนการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ
• สร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้โดนใจ ขับเคลื่อนธุรกิจโต
ในมุมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในไทย ซึ่งนับว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือด LINE MINI Eats อีกหนึ่งโซลูชันใหม่ล่าสุดจาก LINE นับว่าได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ด้วยอัตราการเติบโตของร้านค้าที่เปิดใช้งานถึง 5 เท่าภายในหนึ่งไตรมาสหลังเปิดให้บริการ ทั้งจากแบรนด์ใหญ่อย่าง Karun, CPS Coffee, Bottomless และ After Dark และแบรนด์ขนาดย่อม คาเฟ่ตามแต่ละพื้นที่ ที่เริ่มมีการเปิดใช้งาน LINE MINI Eats อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำประสิทธิภาพของ LINE MINI Eats เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มยุคใหม่
ในขณะที่ LINE MINI App เทคโนโลยีหลักในการสร้าง App-in-App บนแพลตฟอร์ม LINE ทาง LINE ตั้งเป้าผลักดันให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ช่วยให้ทุกธุรกิจในไทยสามารถนำเสนอบริการดิจิทัลให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ด้วยประสบการณ์ที่ต่อเนื่องตลอด Journey บน LINE พร้อมให้แบรนด์เป็นเจ้าของข้อมูลลูกค้าเองได้ ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถสร้าง LINE MINI App มาตอบโจทย์เฉพาะของบริการตนได้ไม่มีขีดจำกัด
โดยปัจจุบันภาคธุรกิจในไทยมีการสร้างบริการผ่าน LINE MINI App แล้วมากกว่า 1,000 แอป นับเป็นยอดการเติบโตถึง 3 เท่าหลังเปิดให้ภาคธุรกิจ นักพัฒนาทั่วไปสามารถสร้าง LINE MINI App Channel เองได้ในเดือนมีนาคม 2569 และส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานรายวัน (DAU) บน LINE MINI App เติบโตไปด้วยถึง 4 เท่าเช่นกัน สะท้อนถึงศักยภาพของ LINE MINI App ที่อาจเป็นรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ของเมืองไทยในอนาคต
•ขยายโอกาสธุรกิจใหม่ ผ่านกลุ่มบริการใน LINE Ecosystem
หนึ่งในบริการสำคัญคือ LINE Premium ที่เติบโตต่อเนื่องด้วยยอดผู้ใช้งานปัจจุบันกว่า 3 ล้านราย ด้วยฟีเจอร์ยอดนิยมสูงสุดอย่าง ‘ยกเลิกข้อความแบบพรีเมียม’ ที่ครองใจคนไทย ตามมาด้วยฟีเจอร์ ‘ปรับแต่งไอคอนแอป’ และฟีเจอร์ ‘สำรองข้อมูลแบบพรีเมียม’ ตามลำดับ ไม่เพียงในด้านฟีเจอร์ฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ LINE Premium ยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ร่วมกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ในเครืออย่าง LINE SHOPPING และ LINE MAN โดยพบว่า ช่วยเพิ่มค่าเฉลี่ยการสั่งซื้อจากสมาชิกได้ถึง 50% และ 30% สะท้อนถึงประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ที่โดนใจผู้ใช้ พร้อมเปิดโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในการเป็นพาร์ทเนอร์ ร่วมนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจผู้บริโภค ร่วมกับ LINE Premium
ในขณะที่การทำการตลาดผ่าน Character Marketing บน LINE ยังคงเป็นแนวทางเชื่อมต่อแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ไทยที่ทรงพลัง ทั้งในรูปแบบ LINE Sponsored Stickers ที่พบว่า มียอดการใช้งานในไทยรวมกว่า 979 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา และจากอินไซต์ยังพบว่า LINE Emoji ได้รับความนิยมจากกลุ่ม Gen Z ช่วงอายุ 15-24 ปี สะท้อนได้ว่า LINE Sponsored Emoji เป็นหนึ่งใน Character Marketing บน LINE ที่น่าสนใจ จากตัวอย่างแบรนด์ Butterbear ที่สามารถสร้างยอดดาวน์โหลดภายในเดือนเดียวเกิน 6 แสนครั้ง และอิโมจิถูกใช้งานภายใน 30 วันแรกกว่า 2.6 ล้านครั้ง ชี้ให้เห็นว่าสติกเกอร์และอีโมจิบน LINE เป็นเครื่องมือเชิงการตลาด ที่เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้ใช้ สร้างการมีส่วนร่วมผ่านไลฟ์สไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ IPX หรือ LINE FRIENDS เดิม อีกหนึ่งบริการที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจต่อยอดความร่วมมือด้าน Character IP ในหลากหลายรูปแบบ โดยมีคลังคาแรกเตอร์ระดับโลกกว่า 250 คาแรกเตอร์ จาก 29 IP พร้อม Style Guide (art asset) มากกว่า 600 รูปแบบ ให้แบรนด์สามารถเลือกนำไปพัฒนาสินค้า บริการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์ไสตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างความสำเร็จในประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือกับ Big C เปิดตัวคอลเลคชัน LINE FRIENDS ที่สร้างยอดขายทะลุเป้าถึง 200% คาแรคเตอร์ ZO&FRIENDS จากความร่วมมือกับศิลปิน G-DRAGON ที่มียอดจำหน่ายสินค้าแตะถึง 80% ภายในวันแรก รวมถึงคาแรคเตอร์ Dreamiez จากความร่วมมือกับศิลปิน NCT DREAM ที่มียอดจองเต็มภายในเวลาเพียง 50 นาที ตลอดจนกระแสตอบรับอันดีของคาแรคเตอร์ JOGUMAN ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำบทบาทของ IPX ในการนำ Character IP ระดับโลกมาต่อยอดทางธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้แบรนด์สร้าง Engagement และ เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการผ่านคาแรคเตอร์ได้อย่างทรงพลัง
นายรัฐธีร์ กล่าวปิดท้ายว่า ทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางของ LINE ที่ก้าวจากแพลตฟอร์มการสื่อสาร สู่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจ โดย LINE พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Trusted Platform และ Trusted Partner ที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัล.