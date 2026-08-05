พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอล์ลด70สต./ลิตร คงดีเซล

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.70 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และพรีเมียม GSH99 คงเดิม ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 6 ส.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 44.98 บาท, GSH95 = 35.99 บาท, E20 = 30.99 บาท, E85 = 26.93 บาท, GSH91 = 35.62 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 36.69 บาท, HSD B20 = 31.69 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร