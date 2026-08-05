167 ปี "เจ้าท่า"ลุยปรับโฉมท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ แม่น้ำเจ้าพระยาอีก 13 แห่ง ปิดจ๊อบครบ 29 แห่งในปี 71

167 ปี "กรมเจ้าท่า"เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคมนาคมทางน้ำสู่อนาคต ลุยปรับโฉมท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ แม่น้ำเจ้าพระยาอีก 13 แห่ง ปิดจ๊อบครบ 29 แห่งในปี 71 ขณะที่ปี 70 ได้รับงบ 3.8 พันล้านบาท ลดจากปีก่อน 9% มุ่งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งทางน้ำ
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ในปี 2570 กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,843.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2569 ประมาณ 383.26 ล้านบาท (9.07%) โดยเป็นในส่วนของงบรายจ่ายประจำ ประมาณ 1,000 ล้านบาท งบดำเนินการผูกพัน ประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่เหลือจึงเน้นนำไปใช้ใน เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ การขุดลอกร่องน้ำ บ้านดอน จังหวัด สงขลา แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และร่องน้ำกรุงเทพฯสำหรับเรือลำเลียงนำร่องสู่เกาะสีชัง ส่วน การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เช่น ร่องน้ำสงขลา พะเยา ลำปาง เป็นต้น
สำหรับโครงการใหม่ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อยกระดับเป็นประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล ระยะดำเนินการ 2 ปี
นายกริชเพชรกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยา (Smart Pier) เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 29 ท่าเรือ ว่า ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 12 ท่าเรือ อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 ท่าเรือ
ส่วนอีก 13 ท่าดำเนินการ ได้รับงบประมาณ ปี 2569 ดําเนินการ ซึ่งจะทำให้ครบทั้ง 29 ท่าเรือ โดยแบ่งเป็น การพัฒนา เป็น 2 โครงการ ประกอบไปด้วย
1. โครงการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณท่าเรือแม่น้ําเจ้าพระยา หรือ Smart Pier จํานวน 6 แห่ง งบประมาณ 95.34 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน ก.ย. 2569 แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค.2571
ประกอบไปด้วย 1.ท่าเรือพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอก น้อย กรุงเทพมหานคร 2.ท่าเรือรถไฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3.ท่าเรือราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 4.ท่าเรือวัดตึก ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5.ท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และ 6.ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. โครงการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยา หรือ Smart Pier จํานวน 7 แห่ง งบประมาณ 105 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน ต.ค. 69 แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 71 ประกอบไปด้วย 1.ท่าเรือวัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2.ท่าเรือวัดเขมา ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3.ท่าเรือเขียวไข่กา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4.ท่าเรือพิบูลสงคราม 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5.ท่าเรือพิบูลสงคราม 2 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6.ท่าเรือวัดเทพนารี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และ 7.ท่าเรือวัดเทพากร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
@ประเดิม 8 ท่าเรือนำร่อง ติดตั้งระบบบริการอัจฉริยะ-CCTV เสร็จปี 71
นอกจากนี้ ในปี 2569-2571 ยังได้ดําเนินโครงการนําร่องติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยา จํานวน 8 ท่าเรือ ประกอบไปด้วย 1. ท่าเรือนนทบุรี 2. ท่าเรือราชินี 3. ท่าเรือท่าช้าง 4. ท่าเรือสาทร 5. ท่าเรือบางโพ 6. ท่าเรือกรมเจ้าท่า 7. ท่าเรือท่าเตียน และ 8. ท่าเรือพระปิ่นเกล้า โดยได้ติดตั้งระบบหลัก เช่น กล้องวงจรปิด พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูล ตู้บริการข้อมูล (Kiosk) เซ็นเซอร์วัดระดับความเอียงของโป๊ะ และแอปฟลิเคชั่น trip planner เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ทางน้ํา ตรวจสอบตารางเวลาเรือและวางแผนการเดินทางได้ง่าย เพิ่มศักยภาพการโดยสารและขนส่งทางน้ํา
@ครบรอบ 167 ปี มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน-สร้างความปลอดภัย ~ผลิตบุคลากรพาณิชยนาวี
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 167 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและเป็นระบบ โดยมีนายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน
ภายในงานฯ มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลคนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบของกรมเจ้าท่า สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่องค์กรการกุศล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งละ 20,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
นายปัญญา กล่าวว่า กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของกระทรวงคมนาคม โดยตลอดระยะเวลา 167 ปี ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการพัฒนาและยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการคมนาคมทางน้ำและพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีที่มีคุณภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำและชายฝั่งทะเล