BCPG กำไรครึ่งปีแรกปี 2569 เพิ่มขึ้น 146%

บีซีพีจี โชว์ครึ่งปีแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 810.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.3 ส่วนไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าใหม่พลังน้ำในลาวและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย รวมทั้งรับรู้กำไรโครงการSAF
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 810.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการรับรู้รายได้โครงการใหม่ที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 806.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มเติม กำลังการผลิตรวม 19.6 เมกะวัตต์
ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้น รวมถึงส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นจากค่าความพร้อมจ่าย (Capacity Payment) ที่สูงขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,905.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้ในการโอนกรรมสิทธิ์โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก การเพิ่มขึ้นของรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นจากค่าความเข้มแสงและโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่เปิดดำเนินการเพิ่มเติม ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ จากการปรับอัตราค่าบริการ และการขยายตัวของการให้บริการขนส่งผ่านท่อ ภายหลังโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ของกลุ่มบริษัทบางจากเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 810.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา การรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนซูน” ใน สปป.ลาว ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่มากขึ้นของบริษัทฯ
"ในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทฯ จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว ควบคู่กับการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว" นายรวีกล่าว