ช้อป Louis Vuitton ในไทย รวมสาขา ราคา และวิธีซื้อของแท้

สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านหลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ในประเทศไทย เพื่อไปดูคอลเลกชันใหม่ ซื้อของขวัญ หรือเช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อก็ตาม บทความนี้ได้รวบรวมร้าน Louis Vuitton สาขาทั้งหมดในไทยมาให้แล้ว รวมถึงช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทางการ ไปจนถึงวิธีสังเกตเบื้องต้นว่าเป็นของแท้จากช่องทางที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้น
สาขา Louis Vuitton ในไทยมีที่ไหนบ้าง
ปัจจุบัน Louis Vuitton ไทยมีสาขากระจายอยู่ในกรุงเทพฯ สนามบิน และภูเก็ต รวมทั้งหมด 7 สาขา ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
- Louis Vuitton สาขาสยามพารากอน – ตั้งอยู่ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระราม 1 แบ่งเป็น 2 ร้านแยกกัน คือร้านสำหรับสุภาพบุรุษและร้านสำหรับสุภาพสตรี ตั้งอยู่ในโซนแฟชั่นหรูใจกลางเมือง ร้านหลุยส์ วิตตองสาขานี้สะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ปลายทางสถานีสยาม
- Louis Vuitton สาขาไอคอนสยาม – ตั้งอยู่ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในบูติกที่มีพื้นที่กว้างและสินค้าครบครัน ร้านหลุยส์ วิตตองสาขานี้ก็สะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS เช่นกัน โดยปลายทางอยู่ที่สถานีเจริญนคร
- Louis Vuitton สาขาเซ็นทรัลชิดลม – ตั้งอยู่ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม ถ.เพลินจิต ทำเลใจกลางย่านช้อปปิ้งหรูของกรุงเทพฯ หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถไปยังปลายทางที่สถานีชิดลมได้
- Louis Vuitton สาขาดิ เอ็มโพเรียม – ตั้งอยู่ชั้น M ดิ เอ็มโพเรียม ถ.สุขุมวิท โดยร้านหลุยส์ วิตตองสาขานี้อยู่ใกล้กับ BTS สถานีพร้อมพงษ์
- Louis Vuitton สาขา LV The Place Bangkok – ตั้งอยู่ชั้น 2 ของศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ ถ.เพลินจิต บูติกคอนเซ็ปต์พิเศษที่รวมร้านค้า ร้านอาหาร และนิทรรศการไว้ในที่เดียว โดยร้านหลุยส์ วิตตองสาขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่อยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม
สนามบิน
- Louis Vuitton สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อยู่บริเวณคอนคอร์ส D-E เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการช้อปช่วงเดินทางระหว่างประเทศ
ต่างจังหวัด
- Louis Vuitton สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต – ตั้งอยู่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นสาขาเดียวนอกกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
สำหรับผู้ที่ต้องการเช็กเวลาเปิด-ปิดล่าสุด รวมถึงสินค้าที่มีในสต็อก หรือจองเวลานัดหมายเข้าร้าน Louis Vuitton ไทยทุกสาขา สามารถติดต่อที่ปรึกษาลูกค้าได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 1800-01-1112 ทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. แนะนำให้ตรวจสอบผ่านหน้าค้นหาร้านหลุยส์ วิตตอง ของเว็บไซต์ทางการ เพราะเวลาทำการของแต่ละสาขาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา
ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บทางการ
สินค้า LV ไม่ได้มีรองรับแค่หน้าร้านหลุยส์ วิตตองเท่านั้น แต่ยังรองรับบนเว็บไซต์ทางการ ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ข้อดีคือได้ราคาตามหน้าเว็บที่ปรับตามอัตราภาษีในประเทศ มีบริการจัดส่งและนโยบายรับคืนที่ชัดเจน และสามารถชำระเงินผ่าน PromptPay ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ 100%
ก่อนสั่งซื้อ ควรสร้างบัญชี MyLV เพื่อติดตามสถานะคำสั่งซื้อ และหากต้องการสอบถามเรื่องสต็อกหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแชทผ่าน LINE Official Account ของ Louis Vuitton Thailand หรืออีเมลติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้เช่นกัน
ดูสาขา Louis vuitton ไทยและช่องทางติดต่อทั้งหมดได้ที่หน้าค้นหาร้านอย่างเป็นทางการ:https://th.louisvuitton.com/tha-th/stores
LV The Place Bangkok
หนึ่งในไฮไลต์ของ Louis Vuitton ไทยตอนนี้คือ LV The Place Bangkok ที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ร้านค้า แต่เป็นเดสติเนชันไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่รวมประสบการณ์หลายรูปแบบไว้ในพื้นที่เดียว ได้แก่
- Gaggan at Louis Vuitton – ร้านอาหารร่วมกับเชฟ Gaggan Anand การใช้บริการจะต้องจองโต๊ะล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของร้าน
- Louis Vuitton Visionary Journeys – นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวและมรดกของแบรนด์ สามารถเข้าชมได้ฟรีแต่ต้องจองเวลาล่วงหน้า
- Le Café Louis Vuitton – คาเฟ่ในบรรยากาศหรูหรา เหมาะสำหรับนั่งพักระหว่างช้อปปิ้ง
- บริการ Personalization เช่น Hot Stamping และ Trunk Painting สำหรับสลักชื่อหรือแต่งลวดลายลงบนสินค้าเครื่องหนัง
LV The Place Bangkok เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. เหมาะกับคนที่อยากช้อปปิ้งและคนที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์แบรนด์แบบเต็มรูปแบบ แนะนำให้จองคิวร้านอาหารและนิทรรศการล่วงหน้า เพราะมีผู้สนใจจำนวนมากและมักเต็มเร็ว
วิธีซื้อของแท้และเช็คให้ชัวร์
Louis Vuitton เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดจำนวนมาก การซื้อจากช่องทางที่ถูกต้องจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด มีข้อควรพิจารณาดังนี้
ซื้อจากช่องทางทางการเท่านั้น ได้แก่ร้านหลุยส์ วิตตองสาขาทั้ง 7 แห่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือเว็บไซต์ทางการ th.louisvuitton.com เท่านั้น Louis Vuitton ไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนอกช่องทางเหล่านี้ และไม่ขายผ่านมาร์เก็ตเพลสหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม
ระวังราคาที่ถูกผิดปกติ เนื่องจาก Louis Vuitton แทบไม่มีการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าใหม่ หากเจอร้านหรือเพจที่เสนอราคาต่ำกว่าราคาหน้าร้านมาก ควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นของเลียนแบบ
เก็บใบเสร็จและกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้เสมอ เพราะใบเสร็จจากร้านหรือเว็บทางการคือหลักฐานสำคัญที่สุดในการยืนยันความเป็นเจ้าของและใช้ประกอบการรับประกันหรือซ่อมแซมในอนาคต
สังเกต Date Code และรายละเอียดงานฝีมือ สินค้า Louis Vuitton แท้ทุกชิ้นจะมี Date Code สลักอยู่ภายในตัวสินค้า ตะเข็บเรียบเสมอกัน โลโก้และลายโมโนแกรมคมชัด ไม่เบี้ยว หากไม่มั่นใจ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญของร้านตรวจสอบโดยตรงหรือนำไปเทียบกับสาขาทางการ
หากซื้อสินค้ามือสอง ควรเลือกซื้อผ่านร้านหรือแพลตฟอร์มที่มีบริการตรวจสอบของแท้ (authentication service) โดยเฉพาะ และหลีกเลี่ยงการซื้อจากบุคคลที่ไม่สามารถแสดงใบเสร็จต้นฉบับได้
คำถามที่พบบ่อย
Q : ร้านหลุยส์ วิตตอง เปิด-ปิดกี่โมง
A : ส่วนใหญ่เปิดตามเวลาห้างที่ตั้งอยู่ เช่น 10.00-20.00 น. หรือ 10.00-22.00 น. ขึ้นอยู่กับสาขา แนะนำให้เช็กเวลาที่แน่นอนของแต่ละสาขาผ่านหน้าค้นหาร้านบนเว็บไซต์ทางการก่อนเดินทาง เพราะบางสาขาอาจปรับเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์
Q : ต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าร้านไหม
A : ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าทั่วไป แต่หากต้องการคำปรึกษาแบบส่วนตัว ดูสินค้าคอลเลกชันพิเศษ หรือใช้บริการ Personalization รวมถึงจองร้านอาหารและนิทรรศการที่ LV The Place Bangkok ควรจองเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรติดต่อสาขาโดยตรง
Q : ผ่อนชำระได้ไหม
A : ร้าน Louis Vuitton ไทยรับชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารหลายแห่ง ซึ่งบางธนาคารมีโปรโมชันผ่อน 0% ตามช่วงเวลา ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามรายละเอียดกับพนักงานหน้าร้านหรือธนาคารโดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อ
Q : ซื้อออนไลน์แล้วไปคืน/เปลี่ยนที่หน้าร้านได้ไหม
A : ควรตรวจสอบเงื่อนไขการจัดส่งและรับคืนสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ทางการก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า
ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับร้านหลุยส์ วิตตองในประเทศไทย ซึ่งก็จะมีทั้งสาขาทางการและเว็บไซต์ทางการที่เชื่อถือได้ ว่าสินค้าทุกชิ้นจัดจำหน่ายโดย Louis Vuitton เอง เป็นวิธีการซื้อของแท้ที่ง่ายที่สุด ย้ำอีกครั้งสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาสาขาทั้งหมดของ Louis vuitton ไทย สามารถเข้าชมได้ที่หน้าค้นหาร้านหลุยส์ วิตตอง ของเว็บไซต์ทางการ