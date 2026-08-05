กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ประกาศความพร้อมจัดพิธีมอบ The Prime Minister's Industry Award 2025 คัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการ 40 แห่งจากผู้สมัคร 162 ราย ชู บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลสูงสุดพร้อมตำแหน่ง MIND Ambassador สะท้อนบทบาทรางวัลในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันระดับโลก ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศความพร้อมจัดพิธีมอบ รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2568 (The Prime Minister's Industry Award 2025) ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งใช้รางวัลเป็นกลไกยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนภาคการผลิตไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รางวัลอุตสาหกรรมดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2524 และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับมาตรฐานภาคการผลิตของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
สำหรับปี 2568 มีการมอบรางวัลรวม 14 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister's Best Industry Award) จำนวน 1 รางวัล, รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) 9 ประเภท ครอบคลุมการเพิ่มผลผลิต การบริหารคุณภาพ การจัดการพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึง รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น อีก 4 ประเภท เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย
ด้าน นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาห กรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ โดยปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 162 ราย ประกอบด้วยผู้สมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 3 ราย และผู้สมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นกับรางวัลเอสเอ็มอีดีเด่นอีก 159 ราย ก่อนผ่านกระบวนการประเมินอย่างเข้มข้น ทั้งด้านผลประกอบการ ประสิทธิภาพการบริหาร นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลการคัดเลือกมีสถานประกอบการได้รับรางวัลรวม 40 ราย โดย บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2568 พร้อมได้รับการแต่งตั้งเป็น ทูตอุตสาหกรรมภาคเอกชน (MIND Ambassador) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบในการยกระดับมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมไทย
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
ดร.ณัฐพล กล่าวว่า รางวัลอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จขององค์กร แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทยเร่งยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ สร้างนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว