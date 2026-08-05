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MEXC ครองอันดับ 2 ด้านส่วนแบ่งตลาด TradFi พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกด้วยสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



VICTORIA, Seychelles, 29 กรกฎาคม 2026 — MEXC แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่โดดเด่นด้าน ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0% เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง ไตรมาส 2 ปี 2026 ด้วยการขยายส่วนแบ่งตลาดทั้งในอุตสาหกรรมคริปโตและตลาดการเงินดั้งเดิม (Traditional Finance หรือ TradFi) พร้อมยกระดับความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า และสินทรัพย์การลงทุนระดับโลก บนแพลตฟอร์มเดียว 


รูปที่ 1 ในไตรมาส 2 ปี 2026 MEXC มีปริมาณการซื้อขายรวมสูงถึงประมาณ 1.412 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาด จาก 7.17% ในไตรมาส 1 เป็น 8.53% ในไตรมาส 2 หรือเพิ่มขึ้น 1.36 จุดเปอร์เซ็นต์
ที่มา: TokenInsight
MEXC รักษาความแข็งแกร่งในตลาดฟิวเจอร์ส (Derivatives)
แม้ว่าตลาดคริปโตในไตรมาส 2 จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาด Spot แต่ ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) ยังคงเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ 73% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของอุตสาหกรรม ลดลงจาก 82% ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการกลับมาของกิจกรรมซื้อขายในตลาด Spot
สำหรับ MEXC การซื้อขายฟิวเจอร์สยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม โดยมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 81% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในไตรมาส 2 พร้อมครอง ส่วนแบ่งตลาดอนุพันธ์คริปโตทั่วโลก 9.51% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันด้านสภาพคล่องและความต้องการของผู้ใช้งานที่ยังคงแข็งแกร่ง
แม้ว่าปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ทั่วโลกจะลดลงจากประมาณ 14.6 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 เหลือ 12 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 แต่ MEXC กลับสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่
● สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพสูง (High Liquidity)
● ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย
● ฐานผู้ใช้งานที่ยังคงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
● ประสบการณ์การเทรดที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนรายย่อยและมืออาชีพ
นอกจากนี้ MEXC ยังเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาด Open Interest ของสัญญาฟิวเจอร์สเฉลี่ยเป็น 9.21% เพิ่มขึ้น 0.59 จุดเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อน สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนฟิวเจอร์ส แม้ภาพรวมของตลาดจะมีการใช้เลเวอเรจลดลงก็ตาม
MEXC ตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาด TradFi
ตลาดการซื้อขายสินทรัพย์แบบดั้งเดิม (Traditional Finance: TradFi) ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยรายงาน How Crypto Exchanges Are Reshaping Traditional Asset Trading ซึ่งจัดทำร่วมกันระหว่าง MEXC และ CoinGecko ระบุว่า ปริมาณการซื้อขาย TradFi รายเดือนรวมของ 6 กระดานเทรดชั้นนำ เพิ่มขึ้นจาก 3.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2025 เป็น 393.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 2026
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่นักลงทุนทั่วโลกเริ่มหันมาใช้แพลตฟอร์มคริปโตเป็นช่องทางในการลงทุนสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น หุ้นสหรัฐฯ ทองคำ เงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีต่างประเทศ ผ่านบัญชีซื้อขายเดียว
ในเดือนมิถุนายน 2026 ผลิตภัณฑ์ Perpetual Futures มีมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ 387.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Spot มีมูลค่า 5.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกล่าวได้ว่า Perpetual Futures คิดเป็นกว่า 98.5% ของการซื้อขาย TradFi ทั้งหมด ในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับ MEXC แพลตฟอร์มสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยปริมาณการซื้อขาย TradFi รายเดือนเพิ่มขึ้นกว่า 59 เท่า จาก 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2025 เป็น 91.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2026
นอกจากนี้ MEXC ยังครอง อันดับ 2 ของส่วนแบ่งตลาด TradFi รายเดือน ในกลุ่มกระดานเทรดทั้ง 6 แห่ง ติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน (มกราคม–พฤษภาคม 2026) โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่ากระดานเทรดที่อยู่นอกสองอันดับแรก มากกว่าสองเท่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดการเงินระดับโลก
TradFi Perpetuals กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของ MEXC
ข้อมูลจาก TokenInsight ระบุว่า ในไตรมาส 2 ปี 2026 MEXC มีปริมาณการซื้อขาย TradFi Perpetual Futures สูงถึง 68.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ส่วนแบ่งตลาด 10.85% ของตลาดทั้งหมด
TradFi Perpetual ยังคิดเป็นประมาณ 7.22% ของกิจกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์สทั้งหมดบน MEXC ส่งผลให้แพลตฟอร์มก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์ซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchange) ที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ TradFi สูงที่สุดในอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาตามประเภทสินทรัพย์ พบว่า
● Commodity Perpetual มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
● Equity Perpetual หรือสัญญาที่อ้างอิงหุ้น มีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ


 


รูปที่ 2 MEXC มีปริมาณการซื้อขาย TradFi Perpetuals สูงถึงประมาณ 68.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 2 ปี 2026 พร้อมครอง ส่วนแบ่งตลาด 10.85% โดยผลิตภัณฑ์ Commodity Perpetuals มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Equity Perpetuals มีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่มา: TokenInsight
ในขณะเดียวกัน MEXC ยังเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตของ Commodity Perpetual Market Share สูงที่สุด โดยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 4.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ภายในไตรมาสเดียว ส่งผลให้ MEXC ก้าวขึ้นเป็น ตลาดซื้อขาย Commodity Perpetual อันดับ 2 ของอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว
MEXC ครองอันดับ 1 ด้านการซื้อขายโลหะมีค่า
รายงานจาก CoinGecko ยังระบุว่า MEXC สามารถครอง อันดับ 1 ด้านปริมาณการซื้อขายโลหะมีค่า (Precious Metals Trading) ในกลุ่มกระดานเทรดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน
แพลตฟอร์มมีมูลค่าการซื้อขายโลหะมีค่าสูงถึง
● 72.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน
● 85.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤษภาคม
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ Gold และ Silver
ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ MEXC ที่เริ่มขยายบริการสู่สินทรัพย์แบบดั้งเดิมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมสร้างโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน หุ้นสหรัฐฯ (US Stocks) ก็กลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าการซื้อขายรายเดือนของตลาดเพิ่มขึ้นจาก 43.40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม เป็น 189.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนแซงหน้าการซื้อขายโลหะมีค่าและขึ้นเป็นหมวดสินทรัพย์ TradFi ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดเป็นครั้งแรก
นักลงทุนกำลังมุ่งสู่การลงทุนแบบ Multi-Asset มากขึ้น
รายงานของ CoinGecko ยังอ้างอิงผลสำรวจผู้ใช้งานทั่วโลกของ MEXC จำนวน 6,185 คน ครอบคลุม 13 ภาษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนทั้งจากสายคริปโตและสายการเงินดั้งเดิมต่างเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การลงทุนแบบ Multi-Asset Trading ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตมากขึ้น
ผลสำรวจพบว่า
● 61.9% ของผู้ที่เริ่มลงทุนจากคริปโต เคยซื้อขายสินทรัพย์ TradFi ผ่านกระดานเทรดคริปโตแล้ว
● 74.2% ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินแบบดั้งเดิม ได้ย้ายการซื้อขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดมายังแพลตฟอร์มคริปโต
● 83.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีแผนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ TradFi ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตในอนาคต
ผู้ใช้งานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้แพลตฟอร์มคริปโตได้รับความนิยม ได้แก่
● เข้าถึงตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
● ส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็ว
● ลดความยุ่งยากในการลงทุน
● สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์หลายประเภทผ่านบัญชีเดียว
Vugar ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ MEXC กล่าวว่า
"สินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิมไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทดลองอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของวิธีที่ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคริปโต MEXC มองเห็นแนวโน้มนี้ตั้งแต่ระยะแรก และได้สร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า เมื่อความต้องการของผู้ใช้งานขยายไปสู่หุ้นสหรัฐฯ ดัชนี และสินทรัพย์ระดับโลกอื่น ๆ เราจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง"
MEXC เดินหน้าขยายโอกาสการลงทุนสู่ตลาดโลก
การเติบโตของ MEXC ในตลาดคริปโต โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิม สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Multi-Asset Trading อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยการรวบรวมสินทรัพย์การลงทุนหลากหลายประเภทไว้บนแพลตฟอร์มเดียว MEXC กำลังเสริมบทบาทของตนในฐานะ Gateway to Infinite Opportunities ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ
ในอนาคต MEXC มีแผนเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์ TradFi เพิ่มเติม เสริมสภาพคล่องของตลาด และลดข้อจำกัดในการเชื่อมต่อระหว่างโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ MEXC

MEXC คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency exchange) ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (user-first) MEXC นำเสนอการเทรดแบบ 0 Fee ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ
ในฐานะ Gateway to Infinite Opportunities, MEXC มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต (crypto trading) ได้อย่างง่ายดาย ควบคู่กับสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (tokenized assets) รวมถึงหุ้น (stocks), ETF, สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และโลหะมีค่า (precious metals)

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