7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ" และข้อกำหนดที่ผู้ขับขี่แอปฯ ควรรู้ ก่อนถึงกำหนด 30 กันยายน 2569

ในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมแอปเรียกรถในประเทศไทย ภาครัฐได้กำหนดให้ผู้ขับขี่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องถือ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ และกำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องระงับการให้บริการผู้ขับขี่ที่ยังไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
แม้ว่าปัจจุบันผู้ขับขี่จำนวนมากได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะแล้ว แต่ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอน คุณสมบัติ และข้อกำหนดต่าง ๆ ส่งผลให้หลายคนลังเลหรือชะลอการดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการให้บริการและรายได้ภายหลังมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ในฐานะแพลตฟอร์มที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมาย โบลท์ได้รวบรวม 7 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย พร้อมข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง และก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน
ความเข้าใจผิดที่ 1 การขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเป็นเรื่องยุ่งยาก ใช้เวลาหลายเดือน
หากผู้ขับขี่เตรียมเอกสารครบถ้วน อบรมออนไลน์ล่วงหน้าตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง กระบวนการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยผู้ที่มีเอกสารครบและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่ใช่หลายเดือนอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ปัจจุบันโบลท์มีทีมงานและช่องทางให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่ตลอดกระบวนการ เพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ความเข้าใจผิดที่ 2 ต้องถือใบขับขี่ส่วนบุคคลมาหลายปี จึงจะขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะได้
ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องถือใบขับขี่ส่วนบุคคลเป็นเวลาหลายปีตามที่หลายคนเข้าใจ
ความเข้าใจผิดที่ 3 ใบขับขี่ส่วนบุคคลสามารถใช้แทนใบขับขี่รถสาธารณะได้
ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากใบอนุญาตทั้งสองประเภทมีวัตถุประสงค์และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
ผู้ขับขี่ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันจำเป็นต้องถือ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับการประกอบอาชีพรับส่งผู้โดยสาร โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติอาชญากรรมตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก และต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 3 ปี ขณะที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขับขี่รถส่วนบุคคล และมีระยะเวลาต่ออายุทุก 5 ปี จึงไม่สามารถใช้แทนกันได้ตามกฎหมาย
ความเข้าใจผิดที่ 4 เคยมีประวัติอาชญากรรม จะไม่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอีกตลอดชีวิต
ไม่เป็นความจริงเสมอไป ผู้ที่เคยรับโทษจำคุกและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ยังคงสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จึงไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ความเข้าใจผิดที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะสูงเกินไป ไม่คุ้มที่จะดำเนินการ
หลายคนเข้าใจว่าการขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในความเป็นจริง ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตมีมูลค่าเพียงหลักร้อยบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายหลักส่วนใหญ่เกิดจากการปรับรถให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรถรับจ้างสาธารณะ เช่น การจดทะเบียนรถเป็น รย.17 หรือ รย.18 การจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการตรวจสภาพรถ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการอบรมออนไลน์ ระบบการนัดหมาย และขั้นตอนการให้บริการ เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้สามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของโบลท์ บริษัทได้สนับสนุนผู้ขับขี่ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม Booster Week ตั้งแต่ปี 2568 โดยลงทุนสนับสนุนไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดตัวโครงการ Bolt Sure เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ดำเนินการขอใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะก่อนกำหนด ผ่านมาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ อาทิ โบนัส 500 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ พร้อมสิทธิส่วนลดค่าคอมมิชชัน 5% สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ และ 6% สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพื่อช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม
ความเข้าใจผิดที่ 6 มี QR Code จาก Driver Verify แล้ว ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะตัวจริง
QR Code จากระบบ Driver Verify เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวก่อนหน้านี้ที่ใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น ซึ่ง QR Code ดังกล่าว ไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะได้ ปัจจุบัน การเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับ QR Code ชั่วคราวดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ขับขี่ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะจึงควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ความเข้าใจผิดที่ 7 หากถูกระงับการใช้งานเพราะไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะ จะไม่สามารถกลับมาให้บริการได้อีก
การระงับการใช้งานเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ ไม่ใช่การระงับสิทธิ์ถาวร เมื่อผู้ขับขี่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากแพลตฟอร์มแล้ว ก็สามารถกลับมาให้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้ตามปกติ
ดังนั้น ผู้ขับขี่ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจึงไม่ควรรอจนใกล้ถึงกำหนดเวลา แต่ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อโอกาสในการให้บริการและรายได้ในอนาคต
โบลท์เชื่อว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างครบถ้วน ไม่เพียงเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ขับขี่ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภัย โปร่งใส และยั่งยืน
โบลท์จะเดินหน้าทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนผู้ขับขี่ผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทีมให้คำปรึกษา และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐได้ครบถ้วน และร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของประเทศไทยต่อไป