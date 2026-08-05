บี.กริม ร่วมงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” ประจำปี 2569 สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

บี.กริม ร่วมยกย่องความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนป่า หยุดยั้งการล่าสัตว์ป่า และรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เนื่องใน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) ประจำปี 2569 โดยร่วมกับ Freeland Foundation มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ จำนวน 17 คน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่านการมอบอุปกรณ์เดินป่าและลาดตระเวน พร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท ภายในงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บี.กริม ขอยกย่องความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิอมตะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กร Global Park สหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลภาคสนาม วางแผนการลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ และการตัดไม้ทำลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ทุกวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วโลกที่อุทิศตนเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งได้ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมด้วย นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัด ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนางสาวดาวรุ่ง ใจจริง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และผู้พิทักษ์ป่าจาก 3 หน่วยงานหลักกว่า 800 นายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สะท้อนถึงพันธกิจของ บี.กริม ในการดูแลโลกและสังคม ผ่านหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ของ บี.กริม ที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานกว่า 148 ปี โดยเชื่อมั่นว่า การดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่โลกที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถส่งต่อทรัพยากรอันล้ำค่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน