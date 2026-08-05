บีบีจีไอกำไรQ2พุ่ง1,318%แตะ 485ล.

บีบีจีไอ เผยไตรมาส2/69 มีกำไรสุทธิ 485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,318%จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาจากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของทั้งไบโอดีเซลและไบโอเอทานอล รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการSAF
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย และการให้บริการ 6,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 32% จากไตรมาสก่อน มีกำไรสุทธิ 485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,318%จากช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น 83%จากไตรมาสก่อน สะท้อนศักยภาพและการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ทดแทนการนำเข้า ท่ามกลางความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
ในไตรมาส 2/2569 บริษัทมีปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของทั้งธุรกิจไบโอดีเซลและไบโอเอทานอล ตามความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (B100) มียอดจำหน่าย 115.47 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 39%จากปีก่อน ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ภาครัฐคงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (ถึงวันที่ 13 กันยายน 2569) รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้อย่าง Refined Glycerin ในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ไบโอเอทานอลมียอดจำหน่าย 67.28 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากแผนบริหารจัดการการผลิต และการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20
นายเดชพนต์ กล่าวว่าบีบีจีไอ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) ในสัดส่วน 20% ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญสนับสนุนผลการเติบโตของผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้
แม้ผลจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน และต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับสูง แต่บริษัทมีการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบวงจร ควบคู่กับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Operational Excellence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งบีบีจีไอให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง การติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความผันผวนของราคาพลังงาน อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ บีบีจีไอ สามารถวางแผน และปรับตัวตามความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น