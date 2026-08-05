การบินไทยแจ้งเลื่อนใช้เกณฑ์ใหม่ของรอยัล ออร์คิด พลัสจาก 5 ส.ค.นี้ไปก่อน

การบินไทยประกาศ เลื่อนการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของรอยัล ออร์คิด พลัส ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มจาก 5 ส.ค.นี้ ออกไปก่อน โดยเงื่อนไขปัจจุบันยังใช้ได้ตามปกติ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาเลื่อนการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของการพิจารณาสถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งเดิมกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ออกไปก่อน
ในระหว่างนี้ หลักเกณฑ์ของการพิจารณาสถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ตามเงื่อนไขปัจจุบันยังคงมีผลใช้บังคับตามปกติ โดยการเลื่อนกำหนดการในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพสมาชิกของท่าน
ทั้งนี้ หากการเลื่อนกำหนดการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเดินทางของท่าน ท่านสามารถติดต่อ THAI Contact Center โทร. +66 2356 1111 เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านและบริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเป็นรายกรณีต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันมีคุณค่า ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาโปรแกรม รอยัล ออร์คิด พลัส ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นโปรแกรมสมาชิกที่แข็งแกร่ง สร้างคุณค่าแก่สมาชิก และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดีเสมอมา