ซีพีเอฟหนุนเทรนด์สุขภาพนักล่าฝัน เปิด 10 เมนูยอดนิยมตลอดเส้นทาง True AF 2026

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น สิ่งที่ควบคู่กันมานั่นก็คือการเลือกสรรอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไปจนถึงการบริหารจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อเลี้ยงคุณภาพชีวิตให้เต็มเปี่ยม และยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกในสังเวียนที่ต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจอย่างสุดกำลัง อย่างรายการ True Academy Fantasia 2026 (True AF 2026) ที่แม้ผู้ชมจะได้เห็นบนเวทีเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละสัปดาห์ แต่เบื้องหลังทุกโชว์คือการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร้อง การเต้น การแสดง และการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น
ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านอาหารอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายสำหรับนักล่าฝันตลอดการใช้ชีวิตภายในบ้าน AF เพื่อสนับสนุนการดูแลโภชนาการ และให้นักล่าฝันสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับกิจกรรมและการใช้พลังงานในแต่ละวัน
จากข้อมูลพฤติกรรมการเลือกอาหารของนักล่าฝันตลอดการแข่งขัน พบว่า 10 เมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุด ดังนี้ ไข่ตุ๋นผสมหมูดำคูโรบูตะ (โปรตีน 10 กรัม / พลังงาน 119.7 kcal), เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ (โปรตีน 7 กรัม / พลังงาน 120 kcal), อกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทย (โปรตีน 18 กรัม / พลังงาน 90 kcal), ไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่น (โปรตีน 6 กรัม / พลังงาน 170 kcal), ไก่ห่อสาหร่าย (โปรตีน 15 กรัม / พลังงาน 170 kcal), ไข่เค็มสูตรเค็มน้อย (โปรตีน 8 กรัม / พลังงาน 110 kcal), ไก่อบซอสเทริยากิ (โปรตีน 14 กรัม / พลังงาน 120 kcal), ไข่ต้ม (โปรตีน 6 กรัม / พลังงาน 70 kcal), ไข่ลวก (โปรตีน 6 กรัม / พลังงาน 60 kcal), บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน (โปรตีน 3 กรัม / พลังงาน 230 kcal) *อ้างอิงข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
เมื่อพิจารณาข้อมูลโภชนาการ พบว่าทั้ง 10 เมนูข้างต้นนี้ให้โปรตีนตั้งแต่ 3-18 กรัม และพลังงาน 60-230 กิโลแคลอรีต่อหน่วยบริโภค ครอบคลุมทั้งมื้อเบาและมื้อที่ต้องการพลังงานสูง สะท้อนความหลากหลายที่ตอบโจทย์กิจกรรมของนักล่าฝันในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝึกซ้อมร้อง เต้น แสดง หรือช่วงพักฟื้นร่างกายหลังใช้พลังงาน
ความหลากหลายนี้ยังสะท้อนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่มองหาอาหารที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ความสะดวก และความอร่อยไปพร้อมกัน มากกว่าการยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
สำหรับซีพีเอฟ การสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบอาหารคุณภาพ แต่คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความพร้อมของนักล่าฝันตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยเชื่อว่าทุกความฝันต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และการดูแลตัวเองในทุกวัน เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นไปทำสิ่งที่ดีที่สุดบนเวทีได้อย่างเต็มศักยภาพ