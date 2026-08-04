ททท. ประกาศความสำเร็จ Village to the World Season 5 ผนึก 9 พันธมิตร ขับเคลื่อน ESG Tourism สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จของโครงการ Village to the World Season 5 : Sustainable Agenda | Queen Legacy โครงการที่น้อมนำพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาต่อยอดผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผนึกความร่วมมือจาก 9 องค์กรพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมดำเนินกิจกรรม ESG in Action ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ 9 พื้นที่ ครอบคลุม 8 จังหวัด เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวไทย
โครงการนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ททท. ที่ก้าวจากการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การสร้าง Sustainable Tourism โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน (Public–Private–Community Partnership) พร้อมยกระดับ Community-based Tourism สู่ ESG Tourism ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กัน
ตลอดการดำเนินโครงการ พันธมิตรทั้ง 9 องค์กรได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติ ดังนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นต้นทุนสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ และวิสาหกิจชุมชนรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ผ่านกิจกรรมดูแลเต่าทะเล จัดการขยะทะเล และสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ควบคู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับงานหัตถศิลป์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บริษัท แมกซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ภายใต้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพื้นที่สีเขียว ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน การลดก๊าซเรือนกระจก และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
NEXTOPIA สยามพารากอน ดำเนินกิจกรรม Bring Nature to Nature ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ จังหวัดเชียงใหม่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สนับสนุนเกษตรบนพื้นที่สูง และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชน
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมทะเลสาบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพัฒนา ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด Toyota Eco Town
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนา ฟาร์มทะเลตัวอย่างบ้านดอนช่องแคบ และโรงเรียนคนทำนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดนวัตกรรมวัสดุควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และต่อยอดภูมิปัญญาการทำนาเกลือสู่การท่องเที่ยวชุมชน
นอกจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการยังขยายผลสู่สาธารณะผ่านกิจกรรม ESG Influ Challenge โดยมี Influencers และ KOLs ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ ส่งผลให้เกิดผลงานมากกว่า 50 คอนเทนต์ และสร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์กว่า 10 ล้านคน-ครั้ง ช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชน